Sukoró: indul a meghallgatás

Ma kezdődik Washingtonban az a nemzetközi választott bíróság előtt zajló per, amelynek tétje mintegy 100 milliárd forint. Az Orbán-kormány fő elszámoltatási célpontjává lett Sukoró-ügyben a befektetők a meghiúsult beruházás miatt perlik a magyar államot. Úgy tudjuk, a zárt ajtók mögött zajló, nem nyilvános eljárásban e héten személyesen hallgatják meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. volt vezetői mellett az ügy több más érintettjét, így például Fellegi Tamás volt fejlesztési, illetve Oszkó Péter korábbi pénzügyminisztert is. Az ügyben Gyurcsány Ferenc volt kormányfőt is próbálta kriminalizálni a Fidesz.