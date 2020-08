Trump volt kampánymenedzsere boldogan kooperált egy orosz kémmel az elnökválasztás idején

„Nem kell a maffia alkotmánya!”- ezzel a jelszóval utasította vissza a negyven napja tüntető bolgár ellenzék a bolgár miniszterelnök ajánlatát.

Bojko Boriszov múlt pénteken felajánlotta lemondását arra az esetre, ha a parlament megszavazza az alkotmányozó nemzetgyűlés felállítását. Hétfőn pedig meglepetésként be is mutatta saját alkotmánytervezetét. Ez többek között igazságügyi reformot irányoz elő, ezen belül pedig kiemelten a főügyész jogkörének újraszabályozására is kitér. Az ellenzéki tüntetők ugyanis a miniszterelnök és a teljes kormány lemondása mellett a főügyész azonnali távozását követelik. A kormányfőt és a kormányt korrupcióval, maffiakapcsolatokkal vádolják, azzal, hogy néhány oligarcha érdekeit szolgálják, a főügyészt pedig azzal, hogy az igazságszolgáltatást használja fel a kormány és a maffia tisztára mosására. A demokrácia újraindításának nevezett miniszterelnöki alkotmánytervezetet pártja, a jobbközép Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) be is nyújtotta a parlamentbe. Noha ez olyan népszerű intézkedést is magába foglal, mint a 240 fő parlament létszámának megfelezése és az igazságszolgáltatás hatékonyabbá tételét, az ellenzéki szocialisták és a tüntetők tőlük független csoportjai is egyaránt elutasítják. A demokrácia újraindítását már Boriszov nélkül képzelik el, úgy, hogy az az alapvető emberi jogok, a szólás- és sajtószabadság kérdéseire is kiterjedjen, mert álláspontjuk szerint Boriszov 2009 óta tartó kormányzása alatt a szólásszabadságot is ellehetetlenítette. Noha jövő márciusban eleve parlamenti választásokra kerülne sor, a tüntetők nem engednek, továbbra is a kormány azonnali távozását követelik. Rumen Radev elnök, aki az ellenzéki szocialisták színeiben nyert mandátumot és nyílt háborúban áll Boriszovval, a tervezet nyilvánosságra hozatala után úgy fogalmazott, ez a válság már nem orvosolható alkotmánymódosítással, csak azonnali lemondással. Radev szavai egy várnai ellenzéki tüntetésen hangzottak el, mert az államfő kezdettől fogva nem is próbált semleges lenni, bár tisztsége megkövetelné. Az elnök és a szocialisták sem biztos, hogy annyira nyeregben vannak, mint hiszik, mert a főváros három pontján letáborozott tüntetők a parlament egészére is dühösek, azt hangoztatták, hogy nem fogadják el, hogy azok írják az új alkotmányt, akik éveken át nem tisztelték a törvényt. Szófia forgalma mellett rendre blokkolnak különböző kormányzati intézményeket, hétfőn az igazságügyi minisztérium bejáratát zárták el, majd dobálták meg tojással az ablakait. Hasonló meglepetésszerű blokádokat hirdettek a következő napokra is.