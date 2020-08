Brutális: a tervezett éves hiány hatszorosát hozta össze a kormány júliusra

A legnagyobb titokban akarta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. dobra verni két értékes ingatlanát, ám a nagy érdeklődés ellenére lefújták az árverést.

A nyári szabadságok kellős közepén július 27.-én délután 16 órakor jelent meg az MNV elektronikus aukciós rendszerében a Megújító 1. fedőnevű ingatlancsomag árverési hirdetménye. A csomagban két értékes fővárosi épület volt: az V. kerületi Arany János utcai, volt egészségügyi, később emberi erőforrás minisztériuma épülete, illetve a Budai Vár kellős közepén, a Mátyást templommal szemben fekvő Burg Hotel. A két ingatlan kikiáltási ára 5,55 milliárd forint volt. Valamiért az MNV-nek nagyon sürgős lehetett ezek eladása: a két egymástól 10 perc autóútra levő ingatlant a kiírást követő negyedik napon lehetett megtekinteni fél órás különbséggel, a licit pedig a kiírást követő hetedik nap reggel indult volna. Ám ez nem kezdődhetett el, ugyanis a vagyonkezelő az árverés előtti nap este 19 óra 56 perckor – bőven hivatali időn túl –, egyszerűen törölte az árverési rendszerből a tételt. Az ügyletre rálátó forrásaink szerint a kiírás körülményei meglehetősen sajátosak, erre utal a rapid lebonyolítás és a kiírás egyes körülményei. A gyors és konspirált eljárás ellenére a határidőig több mint félt tucat licitáló jelezte az MNV Zrt.-nek, hogy érdekli őket az ingatlancsoport, és tudomásunk szerint le is tették licitálás feltételéül szabott beugrót, az 5,55 milliárdos vételár negyedét, azaz 1,3 milliárd forintot. Az összegből is látható, hogy nem kispályás befektetők indultak volna a liciten, ráadásul lapunk forrása szerint a több mint fél tucat jelentkező között több olyan nagyvállalkozó érdekeltsége is ajánlatot készült tenni, akik feltűnően jó kapcsolatokat ápolnak a kormány egyes tisztségviselőivel. Vagyis minden adott volt, hogy a liciten komoly árverseny alakuljon ki, amivel végül az MNV és az adófizetők is jól jártak volna. Ilyen körülmények között érthetetlen, miért törölték az árverést. Az okokról megkérdeztük az eladást meghirdető MNV Zrt.-t, illetve az állami vagyongazdálkodásért felelős Bártfai-Mager Andrea tárca nélküli miniszter sajtóosztályát, ám csupán annyit közöltek, hogy a vagyonkezelő az "árverését jogosult külön indokolás nélkül törölni", és hogy ilyen már korábban is előfordult. Megtudtuk még, hogy ilyen esetekben a vagyonkezelő haladéktalanul intézkedik a befizetett árverési biztosítékok visszautalásáról. "Tekintettel arra, hogy az árverés a licit időszak kezdetét megelőzően törlésre került, az, hogy hányan fizették be az árverési biztosítékot, nem minősül nyilvános adatnak" - közölte a résztvevőket firtató kérdésünkre az MNV sajtóosztálya. Az ügyletet közelről ismerők szerint már a kiírásban próbálta elvenni a befektetők kedvét a kiíró, ugyanis a volt egészségügyi minisztérium épületével kapcsolatban MNV hangsúlyozta annak azbesztveszélyességét. Az kiírás szerint az épületben már végeztek azbesztmentesítést, de ennek során „ feltételezhetően csak a környezetre közvetlen veszélyforrást jelentő azbeszttartalmú anyagok eltávolítása történhetett meg”, így az épületbe beépítve még maradhattak azbeszttartalmú szerkezeti elemek. A lapunknak nyilatkozó forrás szerint a kiírás ezen figyelmeztetése alkalmas lehet egyes körön kívül álló érdeklődők elbizonytalanításra. Az Arany János utcai kilenc emeletes, közel 2000 négyzetméter területű épület értékét bruttó 3,9 milliárd forintban határozta meg az állami vagyonkezelő. A csomag másik részét, a Budai Vár frekventált helyén található, 650 négyzetméter területű, négyszintes Burg Hotel árát 1,6 milliárd forintban szabta meg a MNV. A szálloda a hetvenes években épült, jelenleg nem üzemel és 26 szobával rendelkezik – derül ki a hirdetményből.