Több száz embert ejtettek túszul Nigériában

Egyelőre nem tudni, mi a fegyveresek szándéka az elfogott civilekkel, a hadsereg harci repülői elindultak a helyszínre.

Több száz civilt ejtettek túszul a Nigéria északkeleti részén lévő Borno államban, vélhetően a Nyugat-afrikai Iszlám Szervezethez (ISWAP) tartozó fegyveresek – jelentették szerdán helyszíni és biztonsági források. Babakura Kolo, az egyik helyi polgárőrség vezetője szerint a terroristák kedd este nyomultak be a Csád-tó térségében lévő Kukawába, ahol túszokat szedtek. Az ott élők csak augusztus elején tértek vissza otthonaikba, azt követően, hogy mintegy két évig menekülttáborokban éltek a Csád-tó térségében fekvő Kukawában a környékén zajló harcok miatt. Egyelőre nem tudni, mi a fegyveresek szándéka a túszokkal. Az AFP francia hírügynökség biztonsági forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy a hadsereg harci repülőgépei elindultak a helyszínre Maiduguriból, Borno állam székvárosából. Bornónak a Csádi-tóhoz közeli része kis szigetekkel és mocsarakkal tűzdelt, kiterjedt, katonailag nehezen ellenőrizhető terület, ahol több szélsőséges csoport búvóhelye, kiképzőtábora is található. A térségben a csádi, a kameruni, a nigériai, a nigeri és a benini hadsereg egységeiből álló nemzetközi erő járőrözik. Az ISWAP 2016-ban vált ki a Boko Haram terrorszervezetből, és nagyrészt ellenőrzése alatt tartja a tó térségét. Az Iszlám Állammal is jó kapcsolatokat ápoló szervezet a területről már több támadást indított egyebek között a nigériai hadsereg ellen, megölve több száz, más források szerint több ezer katonát. Nigériában a 2009-ben fellángolt erőszakhullámnak már több mint 36 ezer halálos áldozata van.