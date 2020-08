Koronavírusos diákmunkás dogozott a nagykátai polgármesteri hivatalban, több mint egy hétre bezárnak

Nem maradt kitüntetés nélkül a Trianon-rockoperát is jegyző Koltay Gábor sem.

A Kossuth és Széchenyi-díjak mellett a Magyar Érdemrend különböző fokozatait is átadta szerdán Magyarország köztársasági elnök. Áder János március 15. alkalmából, de a járvány miatt csak most augusztusban adta át a kitüntetéseket – a díjazottak személyére a miniszterelnök tett javaslatot, aki a fehérorosz válság miatt tartott rendkívüli uniós csúcs miatt nem tudott eljönni az ünnepségre.



Az MTI összefoglalója szerint az alábbiak kaptak kitüntetést Ádertől. Az elnök a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést adományozta:

BALOG ZOLTÁN református lelkész, az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere részére a keresztény értékek, illetve a polgári, keresztény közösségek hazai és nemzetközi védelme iránt elhivatott, az emberi és kisebbségi jogok érvényesítésére is nagy hangsúlyt fektető, példaértékű közéleti tevékenysége elismeréseként; BÍRÓ ZOLTÁN irodalomtörténész, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum egykori főigazgatója, a Hitel című folyóirat alapító főszerkesztője részére a rendszerváltoztatás folyamatának előkészítésében, illetve a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum megalapításában és vezetésében vállalt kimagasló szerepe, valamint a XX. századi magyar irodalomtörténet szakértőjeként folytatott több évtizedes kutatói-oktatói munkája elismeréseként; Áder Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta: BÁCS TAMÁS egyiptológus, régész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Ókortudományi Intézetének igazgatója, Egyiptológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére az ókori egyiptomi Újbirodalom történetének, illetve építészeti és művészeti emlékeinek kutatásában elért eredményei, valamint jelentős oktatói, szakmai közéleti és publikációs tevékenysége elismeréseként; FEKETE KÁROLY Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Debreceni Egyetem professor emeritusa részére a traumatológia területén végzett, különösen a combnyaktörések kezelése, valamint a könyökízületek mozgásjavító műtéti eljárásának kidolgozása terén sikeres, nemzetközileg is elismert gyógyító- és kutatómunkája elismeréseként; FRANK SPENGLER, a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi irodájának vezetője részére a magyar-német kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország külföldi jó hírnevének erősítése iránt elkötelezett, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként; GÁSPÁR ZSOLT Széchenyi-díjas építőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa részére a mechanika kutatása és oktatása területén folytatott fél évszázados, tudományos szempontból is iskolateremtő pályafutása elismeréseként; KOLTAY GÁBOR Balázs Béla-díjas filmrendező, érdemes művész részére a magyar történelem számos jelentős eseményét és személyiségét megörökítő alkotásai, jelentős dokumentumfilm-rendezői pályája, valamint színházigazgatói, írói és könyvkiadói tevékenysége elismeréseként; Koltay Gábor az utóbbi időben főleg a Trianon-témával foglalkozó alkotásokat - rockoperát, dokumentumfilmet- mutatott be, operájának fővédnöke pedig nem volt más, mint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. KUN MIKLÓS Széchenyi-díjas történész, professor emeritus részére több évtizeden át kimagasló színvonalon végzett kutatói-oktatói munkája, valamint a hallgatóság és a média érdeklődését egyaránt felkeltő, a XX. század történelmének fehér foltjait izgalmasan és közérthetően feltáró előadói tevékenysége elismeréseként; SZABÓ GÁBOR fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézete Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének egyetemi tanára, volt rektora részére a Szegedi Tudományegyetem rektoraként végzett kimagasló színvonalú munkája, valamint nemzetközileg is elismert kutatói-oktatói, illetve sikeres tudományszervezői tevékenysége elismeréseként; TAKARÓ ANDRÁS, a Kiskunlacházi Református Egyházközség lelkipásztora, a Délpesti Református Egyházmegye esperese, a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője, a Szent György Lovagrend nagypriorja részére a Délpesti Református Egyházmegye életének irányításában végzett odaadó munkája, valamint a keresztyén nemzeti értékek iránt elkötelezett közéleti tevékenysége elismeréseként; WARVASOVSZKY TIHAMÉR, az Állami Számvevőszék alelnöke, Székesfehérvár volt polgármestere részére az Állami Számvevőszék szervezeti és szakmai megújításában betöltött fontos szerepe, valamint Székesfehérvár város infrastrukturális és kulturális fejlesztését szolgáló, eredményes településvezetői munkája elismeréseként; KÓNYA ISTVÁN, a Kúria elnökhelyettese részére, több évtizedes jogászi pályafutása során többek között a jogos védelem új szabályrendjének megalkotása és alkalmazása terén elért eredményei, valamint büntetőjogászok nemzedékeinek szakmai fejlődését elősegítő publikációs tevékenysége elismeréseként; LISZKAY GÁBOR jogász, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) alapítója részére, a keresztény, nemzeti, polgári értékrendet képviselő hazai sajtóorgánumok kialakításában és vezetésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként. Liszkay sokat tett a fideszes médiakonglomerátum létrejöttéért: az Orbán-Simicska háborúig a pártlapként funkcionáló Magya Nemzet főszerkesztője volt, majd a Médiaworks vezérigazgatója lett; nevéhez köthető a Magyar Idők megalapítása, majd a KESMÁ-é is – az óriási, kormányzati érdekeket kiszolgáló médiabirodalom létrehozása elől Orbán személyesen takarított el minden jogi akadályt , amikor nemzetstratégiai jelentőségű összefonódássá nyilvánította a több jobboldali kiadó és csatorna fúzióját. OROSZ ILDIKÓ, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke részére, a kárpátaljai magyar felsőoktatás területén végzett több évtizedes, kiemelkedő színvonalú munkája, valamint odaadó kultúra- és közösségszervező tevékenysége elismeréseként.