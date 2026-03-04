Temetésre időzített útfelújítás

Orbán Viktor miniszterelnök is megjelent a tápiószentmártoni temetőben tegnap délután, ahol végső búcsút vettek a szeptember elején hosszan tartó, súlyos betegség után, 66 éves korában elhunyt Kocsi Jánostól. Nagykáta fideszes polgármestere, a Pest Megyei Közgyűlés tagja a közgyűlés korelnöke volt. A temetésen nem beszélhetett Nagykáta alpolgármestere, aki a KNDP és egy civil szervezet támogatásával a Fidesz ellenében indul a választásokon, ezért a korábbi és a mostani jegyző mondott búcsúztatót, Mága Zoltán zenéje kíséretében.