Kórházba vitték, a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt folytat büntetőeljárást.
Egy 56 éves férfi könnyebben megsérült.
Szerencsére mindenki épségben elhagyta az épületet.
Arról nincs információ, volt-e sérültje az esetnek.
A katasztrófavédelem azt tanácsolja, kerüljük el az eszköz házilagos javítgatását.
A lakosság is érzékelte a Richter-skála szerinti 2,3-es erősségű földmozgást.
Addig szünetel az ügyintézés.
Az agresszív férfi több sérülést is okozott a nőnek, aki ennek ellenére két fegyvert is kicsavart a kezéből.
Dávid és cimborája csikket gyűjteni jártak ki vasútállomásra – ha már ott voltak, betondarabokat tettek a sínekre.
A miniszterelnök volt a díszvendég a felújított templom átadásán, ahol Balog Zoltán is feltűnt.
Nagykátán egy családi ház tetőszerkezete és egyik helyisége, míg Miskolcon egy társasház erkélye gyulladt ki.
Bosszút álltak Nagykátán egy teherautósofőrön, mert járműve elé ugrott egy gyerek.
Egy év szabadságvesztésre ítélték azt a férfit, aki 2012 és 2016 között több mint 760 alkalommal utazott jegy nélkül a MÁV-Start járatain. 11 millió forint tartozása gyűlt össze.
A 76 éves asszony megdermedt a pániktól, felette égett a tető és a közeli garázs is.
Az eset Nagykátán történt, és bár az áldozat egy idős asszony, aki végül erősen kihűlt és súlyosan megsérült állapotban került kórházba, képes volt tartani magát a kötélen.
Traktorral ütközött egy személyautó a 31-es főúton Nagykáta és Jászberény között kedd este, a balesetben egy ember életét vesztette - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Súlyos sérüléseket szenvedett két gyalogos, akiket egy személyautó gázolt el Nagykáta belterületén szombaton késő este - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Orbán Viktor miniszterelnök is megjelent a tápiószentmártoni temetőben tegnap délután, ahol végső búcsút vettek a szeptember elején hosszan tartó, súlyos betegség után, 66 éves korában elhunyt Kocsi Jánostól. Nagykáta fideszes polgármestere, a Pest Megyei Közgyűlés tagja a közgyűlés korelnöke volt. A temetésen nem beszélhetett Nagykáta alpolgármestere, aki a KNDP és egy civil szervezet támogatásával a Fidesz ellenében indul a választásokon, ezért a korábbi és a mostani jegyző mondott búcsúztatót, Mága Zoltán zenéje kíséretében.
Hosszan tartó, súlyos betegség után meghalt Kocsi János, Nagykáta fideszes polgármestere, a Pest Megyei Közgyűlés tagja - közölte a megyei önkormányzat hivatalának sajtófőnöke csütörtökön az MTI-vel.
Munkagödör fala omlott rá két munkásra Nagykátán. A tűzoltók kimentették őket, a súlyos sérülteket kórházba szállították - értesült a HavariaPress.
Mesterházy Attila, aki negyedik hete járja az országot kedden Vecsésen is elmondta, mit kínál az országnak a kormányváltó erő. A munkahelyeken és a minimálbér emelésén túl arról beszélt, hogy ha vasárnap bizalmat kapnak a választóktól, jelentősen csökkentik az alapvető élelmiszerek árát, igazságossá és fenntarthatóvá teszik a rezsicsökkentést, megszüntetik az elviselhetetlenül hosszú várólistákat, 100 ezer forintos nyugdíjig pedig minden 65 év feletti évente 24 ezer forint pluszpénzt kap, hogy meg tudja fizetni a gyógyszereit.
Új önkormányzati képviselője lesz Nagykáta 7-es számú egyéni választókerületének, a vasárnapi időközi voksoláson hét jelölt indul - közölte a Pest megyei város jegyzője kedden az MTI-vel.