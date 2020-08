Ismét rekordot döntött a koronavírus-fertőzöttek száma Horvátországban

Szlovéniában is nőtt az új esetek száma, Ljubljana már biztos, hogy „vörös listára” helyezi szomszédját.

Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma – derült ki a válságstáb szerdai közleményéből. Az országban a testület jelentése szerint



az elmúlt 24 órában 219-el nőtt, és elérte a 7074-öt a fertőzöttek száma.

Kedden még 199 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Két új haláleset történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 168-ra emelkedett. A betegek közül 122-en vannak kórházban, közülük tizenegyen lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 1520 fő, a legmagasabb a járvány kezdete óta. A legtöbb új esetet továbbra is a fővárosban, Zágrábban, illetve Split-Dalmát megyében regisztrálták. A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, és a fiatalok a legfőbb terjesztők. A válságstáb még a múlt hét pénteken döntött arról, hogy

az éjszakai szórakozóhelyek, bárok és kávézók csak éjfélig tarthatnak nyitva, és szabadtérben nem tarthatnak bulikat.

Vili Beros egészségügyi miniszter a sajtónak úgy nyilatkozott: várható volt, hogy ezen a héten nő a fertőzöttek száma a múlt heti rekordmennyiségű megbetegedések után. Hozzátette: az új fertőzöttek 35 százaléka kontaktszemély. A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint kedden 37-tel 2493-ra nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 129 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 17-en vannak kórházban, közülük hármat ápolnak intenzív osztályon. A legújabb behurcolt fertőzések fele a népegészségügyi intézet szerint Horvátországból származik, a megfertőzöttek pedig 35 év alattiak. Jelko Kacin kormányszóvivő szerdai sajtótájékoztatóján bejelentette: Horvátországban a fertőzöttek száma valószínűleg eléri a negyvenet százezer főre vetítve, a szlovén kritériumok szerint az országot ezért „vörös listára” kell helyezni, ami annyit jelent, hogy kötelező karantént rendelnek el az onnan érkezők számára. A kormány hivatalosan csütörtökön hozza meg a döntést. A kabinet kéthetente bírálja felül a biztonságos országok listáját. Horvátország eddig „sárga listán” volt, azaz nem ajánlották az odautazást.