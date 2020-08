A korlátozások enyhítése óta a legmagasabb fertőzésszámot regisztrálták Spanyolországban

Egy férfi a délnyugati Breszt városában kapott lőtt sebet.

Háromra nőtt az Alekszandr Lukasenko hivatalban lévő fehérorosz államfő vitatott újraválasztása ellen zajló tiltakozások halálos áldozatainak száma – közölte a fehérorosz sajtó szerdán. A negyvenes évei derekán járó



Lukasenko a nap folyamán utasította a belügyminisztériumot, hogy vessen véget a rendbontásoknak az országban, különösen pedig Minszkben – jelentette szerdán a Belta fehérorosz állami hírügynökség.

A helyi sajtó szerint a vitatott augusztus 9-i elnökválasztás nyomán kibontakozó tüntetéssorozat kezdete óta első alkalommal tettek eleget fehérorosz hatóságok a tüntetők követeléseinek. A lengyel határon található Grodno városvezetése honlapján közzétett egy tízpontos nyilatkozatot „válaszul a közösség panaszaira”. Ennek értelmében Grodno központi terein továbbra is engedélyezik a tüntetéseket, a sztrájkokban részt vevő dolgozóknak pedig nem kell következményekkel számolniuk a munkabeszüntetések miatt. A városban egyébként új tanácsot is létrehoztak, amelyben a hatóságok és a civiltársadalom képviselői egy asztalnál ülnek. Az ellenzéki koordinációs tanács szerdán megkezdte a Fehéroroszországban kialakult helyzet rendezési tervének megvitatását – közölte a testületben részt vevő Paval Latuska volt színházi igazgató. Mint mondta, a lehető leghamarább el kell fogadni ezt a dokumentumot, hogy a voksolás eredményei ellen tiltakozó emberek elé lehessen terjeszteni véleményeztetésre. Latuska egyben felkérte Oroszországot: járjon közbe annak érdekében, hogy a fehérorosz ellenzék bekapcsolódhasson a minszki vezetéssel folytatott párbeszédbe. Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök szerdán fehérorosz hivatali partnerével, Roman Holovcsenkával beszélt telefonon a többi között Moszkva és Minszk kapcsolatainak elmélyítéséről. Az orosz kormányzati közlemény szerint a két politikus az orosz-fehérorosz kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok kiszélesítésének kihívásait vitatta meg, valamint az együttműködés elmélyítéséről is tárgyalt az energetika, illetve az ipar területén. A fehéroroszországi tüntetések augusztus 9. óta tartanak, amikor Alekszandr Lukasenko megszerezte sorban a hatodik államfői mandátumát. Az ellenzék szerint a minszki vezetés elcsalta a választást. A szavazatok újraszámlálásának követelésére ezrek vonultak az utcára országszerte. A megmozdulások annak ellenére folytatódtak, hogy a rendőrség brutálisan reagált. A választásokat követő négy napban mintegy hétezer embert vettek őrizetbe, könnygáz- és hanggránátokkat, valamint gumilövedékeket vetettek be.