Stagnál a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben

Tíz nappal ezelőtt a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálatai arra mutattak, hogy 4-10 napon belül pörög fel a vírus.

Az egész ország területét lefedő, friss adatokról számolt be a Nemzeti Népegészségügyi Központ a szennyvízmintákból kimutatható SARS-CoV-2 vírussal kapcsolatban. A vizsgált településeken a szennyvizekben mért örökítő anyag mennyisége az előző hét eredményeihez képest minden esetben stagnálnak – írja a koronavirus.gov.hu . Hangsúlyozták, hogy a fertőzőképes vírusrészecskék nincsenek jelen a szennyvízben, a mintavételezés során a vírus örökítő anyagának jelenlétét vizsgálják, hogy az eredmények ismeretében célzott, pontosabb hatósági intézkedések történhessenek. Az NNK egyébként augusztus 10-én azt közölte, hogy Budapesten és Debrecenben is enyhén növekszik a koronavírus-örökítőanyag mennyisége a szennyvízben, a szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés pedig 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését. Felhívták a figyelmet arra, hogy annak érdekében, hogy elkerüljük az új koronavírus-gócpontok kialakulását és megelőzzük a közösségi terjedés felgyorsulását, továbbra is be kell tartani az érvényben lévő járványügyi megelőző szabályokat. A legfontosabb, hogy csak a magukat egészségesnek tartó, tüneteket nem mutató egyének álljanak munkába, menjenek közösségbe, különösen tekintettel az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények dolgozóira. A csütörtök reggeli adatok alapján 44 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5046-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 609 fő, 3678-an pedig már meggyógyultak.