Ennyi volt: hazatért a luxusjachtról Szijjártó Péter

Pénteken a legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 17, a legmagasabb hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul.

A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront érkezik - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Pénteken túlnyomóan napos idő lesz, csak kevés gomolyfelhő lehet. Csapadék nem várható. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 17, a legmagasabb hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Szombaton is derült, napos időre lehet számítani, csak estétől növekszik meg északnyugaton a felhőzet. Csapadék napközben nem várható, legfeljebb estétől fordulhat elő az északnyugati, nyugati határ közelében néhol zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet általában 14 és 20, a maximumhőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Vasárnap a hosszabb-rövidebb napsütés mellett több helyen várható záporeső, zivatar. Egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Zivatarban viharos lökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 14-20 fok lesz. Napközben 25-32 fokig melegszik fel a levegő, délkeleten valószínű a legmelegebb idő - olvasható az előrejelzésben.