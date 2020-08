Ismét halálbüntetést kér a bostoni robbantóra az amerikai igazságügyi minisztérium

Ugyanez a szervezet szállította Verzilovot Berlinbe 2018-ban, miután az aktivistát Oroszországban megmérgezték.

Mentőhelikoptert küld Németországból a kómában fekvő Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikusért a Cinema for Peace Foundation nevű német alapítvány csütörtök éjjel. Az alapítvány közölte, hogy humanitárius okokból, a Pussy Riot punk aktivista csoportot képviselő Pjotr Verzilov kérésére mentőhelikoptert, felszerelést és specialistákat küldenek Navalnijért. 2018-ban szintén ők szállították Verzilovot Berlinbe, miután az aktivistát Oroszországban megmérgezték. A Cinema for Peace Foundation hozzátette: a Charité berlini egyetemi kórház kész ellátni Navalnijt. Angela Merkel német kancellár korábban azt mondta, országa kérésre kész orvosi segítséget nyújtani az ellenzéki politikusnak. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője közölte, hogy a Kreml, ha ilyen kéréssel fordulnak hozzá, segíteni fog. Navalnij jelenleg egy omszki kórház intenzív osztályán fekszik eszméletlenül, miután egy repülőút során rosszul lett. Egyelőre nem tudni, mi okozta állapotának hirtelen romlását, de az orvosok nem zárták ki a mérgezést. Az orosz ellenzéki politikus sajtótitkára, Kira Jarmis szerint Navalnij reggel óta csak egy feketeteát ivott. Jarmis úgy véli, a vloggert megmérgezték . A TASZSZ Alekszandr Murahovszkij főorvosra hivatkozva azt írta, hogy állapota súlyos. Az orvos nem mondta el, hogy Navalnij visszanyerte-e az eszméletét, Jarmis szerint Navalnij kómába esett. A sajtótitkár emlékeztetett arra, hogy egy éve Navalnijt megmérgezték a fogházban, úgy vélekedett, nyilvánvaló, hogy most is ugyanazt tették vele. Jarmis a feltételezett mérgezést a szeptember 13-án esedékes regionális és parlamenti pótválasztásokkal hozta összefüggésbe. Sajtójelentések szerint Navalnij az elmúlt napokban Novoszibirszkben tartózkodott, ahol feltehetően anyagot gyűjtött egy újabb leleplezéshez. Innen a politikus Tomszkba indult tovább, ahonnan éppen Moszkvába tartott, amikor a repülőgépen rosszul lett. A jogi végzettségű, 44 éves Alekszej Navalnij az orosz parlamenten kívüli ellenzék legismertebb képviselője. A 2011-2012-es oroszországi hatalomellenes megmozdulások egyik fő szervezője volt, a 2013-as moszkvai polgármester-választáson pedig meglepetésre a második helyen futott be. Az elmúlt években több országos korrupcióellenes tüntetést kezdeményezett. Több nem engedélyezett megmozdulás miatt elzárásra ítélték. A 2018-as elnökválasztáson Navalnij megpróbálta Vlagyimir Putyin kihívójaként pozícionálni magát, ám a Központi Választási Bizottság – a függőben lévő büntetéseire hivatkozva – elutasította jelöltként történő bejegyzését.