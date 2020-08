Szabad szemmel: Biden győzelmével megszűnne Közép-Európa kivételezett szerepe az USA Európa-politikájában

Nemzetközi sajtószemle, 2020. augusztus 21.

Financial Times Ha Joe Biden leveri Donald Trumpot az éppen három hónap múlva esedékes választáson, akkor minden bizonnyal megszűnik Közép-Európa kivételezett szerepe az USA Európa-politikájában. Erről ír vendégkommentárjában a nagy tekintélynek örvendő bolgár politikai elemző, Ivan Krasztev. Merthogy jelenleg Trump az EU-n belül a korábbi Habsburg-birodalom feltámasztásával kísérletezik. Úgy ítéli meg ugyanis, hogy a németek vezető szerepe szinte automatikus jó viszonyt jelent az unió és Moszkva között és ez neki nem tetszik. Amerikának viszont az a jó, ha vannak olyan államok, mint Magyarország és Lengyelország, amelyek bizalmatlanok a németekkel és az oroszokkal szemben, viszont igénylik, hogy az Egyesült Államok szavatolja biztonságukat. Ily módon azt is meg lehetne előzni, hogy csökkenjen Washington befolyása földrészen, miután Angela Merkel és Emmanuel Macron a szuverén Európában gondolkodik. Egyébiránt Mike Pompeo külügyminiszter természetes szövetségest lát a közép-európai kormányokban és úgy gondolja, hogy Berlin helyett Bécsnek kell átvenni a régió politikai fővárosának feladatkörét. Ám ha bukik a konzervatív adminisztráció, az alighanem nagy csapás lesz az európai populisták számára, arról nem beszélve, hogy lendületet kaphatnak a liberálisok Közép-Európában. Továbbá bőven megeshet, hogy Budapest és Varsó kénytelen lesz kiegyezni Brüsszellel. Hiszen onnantól kezdve nem támaszkodhatnak Washingtonra. Az elemzés azt emeli ki, hogy három tényezőtől függ Európa és Amerika viszonya:

Az Egyesült Államok meglehetősen lejáratta magát az öreg kontinensen, miután Trump pancser módon állt hozzá a koronafertőzéshez.

Az USA olyan transz-atlanti szövetségest akar, amely képes megküzdeni a saját bajaival. Ám indokolatlan, hogy ezen belül kiemelt hangsúlyt kapjanak a néhai Osztrák-Magyar Monarchia utódállamai. Németország meggyengítése nem állhat érdekében Amerikának.

A magyar és a lengyel kormány helyből úgy gondolja, hogy Biden politikai fenyegetést jelent számára, miután az illiberális budapesti és varsói vezetés fenntartás nélkül kiállt Trump populista forradalma mellett és azt sem titkolja, hogy nem ért egyet az EU stratégiai önállóságával.

Neue Zürcher Zeitung Az új, tekintélyelvű nacionalizmus és a vele járó demokráciaellenesség azzal fenyeget, hogy egész Európa számára gondot okoz, merthogy a földrész keleti feléről nyugatra is átterjedhet a gazdasági bizonytalanság, valamint a menekültválság okozta jelenség. Így látja a helyzetet a bécsi egyetem egyik professzora, az Osztrák Nemzetközi Politikai Intézet kutatója. Vedran Dzihic szerint Orbán Viktor már nagymesteri szintet ért el, miután elképesztő kitartással bontja le a jogállamot. A legutóbbi, maratoni brüsszeli csúcs után például nem győzte visszautasítani a bírálatokat, mondván, hogy „megfoghatatlan” a vád a demokrácia állapota és sajtószabadság korlátozásának miatt, majd hazatért és lejátszotta az utolsó felvonást az Index függetlenségének felszámolására. A nemzeti-konzervatív oldal évek óta azzal vet el minden kritikát a politikussal szemben, hogy az árulás Orbán víziójával szemben, aminek a lényege, hogy feltámad egy új, erősen a vezérre épülő Magyarország. Economist Lukasenko az orosz támogatásban és Európa közönyében bízik, miközben próbálja brutális erővel engedelmességre kényszeríteni a tiltakozókat. A diktátor terrorral igyekszik leverni a felkelést, amely más közel jutott ahhoz, hogy megbuktassa. A politikus Sztálin csodálója és annak méltó tanítványa. És még hivalkodott azzal, miként kínozták meg a letartóztatott embereket a börtönben: egyes áldozatokat közszemlére tettek ki az állami tévében. Ily módon egyrészt meg akarták félemlíteni a polgárokat, másrészt magukhoz kívánták láncolni a rezsim tisztségviselőit, hiszen törvénytelenségek elkövetésére kényszerítették őket. Ahogy már csak diktátorok és maffiavezérek szokták ezt csinálni, nehogy bárki is leléphessen. Ám az erőszak csak még nagyobb ellenállást váltott ki. Úgyhogy az elnöknek vissza kellett füttyentenie a pribékeket és el kellett engednie a jogtalanul letartóztatottak jó részét. FT A szerkesztőségi állásfoglalás azt írja a Navalnij-ügy kapcsán, hogy Oroszországban grasszál a politikai erőszak és az újabb eset arra utal, hogy a tettesek bíznak a büntetlenségben. Az persze biztos, hogy egyetlen, magát demokráciának kikiáltó rendszerben sincs olyan halálos veszélyben a rezsim ellenfele, mint éppen Putyin országában. Már eddigi is hányan haltak bele, illetve küzdenek jelenleg is az életükért! Elég csak az újságíró Politkovszkaját említeni, de a sor igen-igen hosszú. Erősen feltételezhető, hogy gyilkossági kísérlet történt, és ez újabb vád az orosz politikai erőszak kultúrája ellen. Navalnij igen hatásos kampányt folytatott, de az áttörés nem sikerült neki, hiszen a Kreml tart kézben mindent: a sajtót, a bíróságokat, a választási rendszert. Ám a korrupciós leleplezések miatt szálka lett az üzleti és politikai osztály szemében. És bár nem bizonyos, hogy bármelyik hatóság, vagy az államhoz kötődő figura lenne felelős a történtekért, már ha tényleg ki akarták iktatni, de Oroszországban mégis ezeket a tényezőket kell elsősorban gyanúsítani, amíg nem igazolódik be, hogy mégis valaki más volt a tettes. Hiszen többször letartóztatták, az egyik szemére csaknem megvakult egy fertőzésellenes szer miatt és rejtélyes allergikus reakciók jelentkeztek nála a börtönben. Az orosz vezetés kétségtelenül bűnös abban, hogy megengedi az ilyesfajta terrort, és a megbízókat soha nem sikerül megtalálni. A Kreml általában provokációnak minősíti, amikor valakik megtámadják az ellenfeleit. Pedig Putyin minden további nélkül világossá tehette volna, hogy nem tűri az ilyen akciókat. Ám amikor netán kiderül, hogy állam közeli figurák a ludasak, mint Litvinyenko meggyilkolásánál, a válasz gyakran ravasz vigyor. Az egyik feltételezett tettes még a parlamentbe is bekerült, az elnök pedig kitüntette. A külföldi befektetőknek nem kellene becsukniuk a szemüket. Látni kell, hogy pénzük és az általuk hozott technológia nem segít jobbra fordítani az orosz állapotokat. A rezsim csak még tekintélyelvűbb lett. De nyugodtan aggódhat Macron is, mert ugyan tárgyalni kell például a nukleáris fegyverekről, de aki kapcsolatot épít ki Oroszországban, az nem táplálhat illúziókat az ügyben, milyen rendszert is hozott létre az elnök. A szerkesztőségi állásfoglalás azt írja a Navalnij-ügy kapcsán, hogy Oroszországban grasszál a politikai erőszak és az újabb eset arra utal, hogy a tettesek bíznak a büntetlenségben. Az persze biztos, hogy egyetlen, magát demokráciának kikiáltó rendszerben sincs olyan halálos veszélyben a rezsim ellenfele, mint éppen Putyin országában. Már eddigi is hányan haltak bele, illetve küzdenek jelenleg is az életükért! Elég csak az újságíró Politkovszkaját említeni, de a sor igen-igen hosszú. Erősen feltételezhető, hogy gyilkossági kísérlet történt, és ez újabb vád az orosz politikai erőszak kultúrája ellen. Navalnij igen hatásos kampányt folytatott, de az áttörés nem sikerült neki, hiszen a Kreml tart kézben mindent: a sajtót, a bíróságokat, a választási rendszert. Ám a korrupciós leleplezések miatt szálka lett az üzleti és politikai osztály szemében. És bár nem bizonyos, hogy bármelyik hatóság, vagy az államhoz kötődő figura lenne felelős a történtekért, már ha tényleg ki akarták iktatni, de Oroszországban mégis ezeket a tényezőket kell elsősorban gyanúsítani, amíg nem igazolódik be, hogy mégis valaki más volt a tettes. Hiszen többször letartóztatták, az egyik szemére csaknem megvakult egy fertőzésellenes szer miatt és rejtélyes allergikus reakciók jelentkeztek nála a börtönben. Az orosz vezetés kétségtelenül bűnös abban, hogy megengedi az ilyesfajta terrort, és a megbízókat soha nem sikerül megtalálni. A Kreml általában provokációnak minősíti, amikor valakik megtámadják az ellenfeleit. Pedig Putyin minden további nélkül világossá tehette volna, hogy nem tűri az ilyen akciókat. Ám amikor netán kiderül, hogy állam közeli figurák a ludasak, mint Litvinyenko meggyilkolásánál, a válasz gyakran ravasz vigyor. Az egyik feltételezett tettes még a parlamentbe is bekerült, az elnök pedig kitüntette. A külföldi befektetőknek nem kellene becsukniuk a szemüket. Látni kell, hogy pénzük és az általuk hozott technológia nem segít jobbra fordítani az orosz állapotokat. A rezsim csak még tekintélyelvűbb lett. De nyugodtan aggódhat Macron is, mert ugyan tárgyalni kell például a nukleáris fegyverekről, de aki kapcsolatot épít ki Oroszországban, az nem táplálhat illúziókat az ügyben, milyen rendszert is hozott létre az elnök.