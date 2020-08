Navalnijt elvitték Oroszországból

Horvátországban már harmadik napja rekordmértékű új fertőzöttet diagnosztizáltak.

Több mint kilencszázzal emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Olaszországban huszonnégy óra alatt az egészségügyi minisztérium péntek esti adatai szerint. Május közepe óta ez a legrosszabb adat, és a fertőzöttek átlagéletkora harmincnégy évre csökkent. Kilencszáznegyvenhét új beteget szűrtek ki a csütörtöki 845 után. Augusztus első hetében napi kétszáz alatt volt az egy nap alatt fertőzéssel diagnosztizáltak száma. Az utóbbi egy hónapban több mint száznegyven százalékkal emelkedett a napi új betegek száma.



Az új betegek jelentős többsége tünetmentesnek bizonyul. A fertőzöttek átlagéletkora 34 évre csökkent a márciusban mért 62 évről.

Olaszországban 16 ezer felett van az aktív fertőzöttek száma, közülük 919-en vannak kórházban, 69-en intenzív osztályon. A gyógyultak száma túllépte a 204 ezret. Egy nap alatt kilenc beteg halt meg a korábbi hathoz képest. A halottak száma elérte a 35 427-t. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 257 ezret. Az egészségügyi hatóságok a fertőzésszám növekedésével számoltak augusztus második felében a nyaralás miatti mozgás miatt. Az esetszám emelkedését a fiatalok között ritkán betartott távolságtartással, hiányos szájmaszk-használattal magyarázzák. – Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye, hogy az ország megnyitotta határait a turisták előtt – mondta Vili Beros egészségügyi miniszter a válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján. A politikus ismét arra kérte a fiatalokat, hogy viselkedjenek felelősségteljesen. A testület jelentése szerint az elmúlt 24 órában 265-tel nőtt és elérte a 7594-et a fertőzöttek száma. Csütörtökön még 255 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Egy új haláleset történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 169-re nőtt. A legtöbb új esetet továbbra is a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták. A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed és a fiatalok a legfőbb terjesztők. Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője elmondta: Horvátországban a turizmus az egyik legfontosabb gazdasági ágazat, ezért elsősorban ilyen megfontolásból nyitották meg a határokat.

– A vírus nyáron nem annyira fertőző és nem olyan veszélyes, ami abból is látszik, hogy kevés ember van kórházban – hangsúlyozta.

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint csütörtökön 38-cal 2574-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Egy új halálesetet történt, a járvány halálos áldozatainak száma így 130-ra emelkedett. A diagnosztizált betegek közül mindössze 18-an vannak kórházban, és senkit nem ápolnak intenzív osztályon. A behurcolt fertőzések többsége Horvátországból származik, és a fiatalok körében terjed. A szlovén kormány csütörtökön felülbírálta a biztonságos országok listáját, és tíz újabb országot helyzet vörös listára, köztük három uniós tagállamot: Horvátországot, Máltát és Hollandiát. Ezen országokból érkezők számára két hét karantént rendelt el. A vörös listán egyébként 70 ország szerepel. Magyarország továbbra is zöld jelzésű ország, azaz az onnan érkezők korlátozások nélkül utazhatnak Szlovéniába. Romániában megállt az új típusú koronavírussal diagnosztizált személyek napi számának növekedése. A stratégiai kommunikációs törzs által pénteken kora délután közölt adatok szerint az elmúlt 24 órában 1392-vel emelkedett az igazolt fertőzések száma, ami nagyjából az elmúlt két nap esetszámának felel meg. A napi adatok sorából kiderül, hogy egy hónappal ezelőtt, július 22-én emelkedett először ezer fölé a napi esetszám, és azóta csak a hétfői napokon jegyeztek ezernél kevesebb új fertőzöttet, amikor a vasárnap végzett, általában jóval kevesebb teszt eredménye került be a statisztikába. A legtöbb új esetet Bukarestben diagnosztizálták, de magas az esetszám Prahova (112), Bákó (79) és Bihar (67) megyében is. A Digi24 hírtelevízió kommentátora szerint gyakoriak a román tengerparton töltött nyaralás után diagnosztizált esetek. A vírus megjelenése óta 76 355 személy fertőződött meg Romániában, közülük 34 523-an meggyógyultak, 3196-an meghaltak.