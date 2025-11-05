„Az életem nem ér egy rubelt sem” - Navalnij küzdelme képekben

Alekszej Anatoljevics Navalnij 1976. június 4-én született orosz és ukrán szülők gyermekeként. 2000-ben kezdődött politikai karrierje, 2018-ban eltiltották az elnökválasztáson való indulástól. Mégis ő maradt Putyin legerősebb politikai ellenfele. Ő volt az egyetlen, aki képes volt tízezreket utcára vinni. Mindazokat, akik egy Putyin nélküli Oroszországot akartak. 2020 augusztusában novicsokkal mérgezték meg: az őt szállító gép pilótájának köszönhetően élte túl a merényletet. Németországban lábadozott, és bár ott nyugodt élet várt volna rá, visszatért Oroszországba, tudatosan vállalva a sorsát, a letartóztatást, a bizonytalanságot. Az életem nem ér egy rubelt sem, de mindent megteszek azért, hogy a törvény érvényesüljön - mondta egy ízben.