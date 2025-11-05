Alekszej Anatoljevics Navalnij 1976. június 4-én született orosz és ukrán szülők gyermekeként. 2000-ben kezdődött politikai karrierje, 2018-ban eltiltották az elnökválasztáson való indulástól. Mégis ő maradt Putyin legerősebb politikai ellenfele. Ő volt az egyetlen, aki képes volt tízezreket utcára vinni. Mindazokat, akik egy Putyin nélküli Oroszországot akartak. 2020 augusztusában novicsokkal mérgezték meg: az őt szállító gép pilótájának köszönhetően élte túl a merényletet. Németországban lábadozott, és bár ott nyugodt élet várt volna rá, visszatért Oroszországba, tudatosan vállalva a sorsát, a letartóztatást, a bizonytalanságot. Az életem nem ér egy rubelt sem, de mindent megteszek azért, hogy a törvény érvényesüljön - mondta egy ízben.
Alekszej Navalnij, a börtönbüntetését töltő legismertebb orosz ellenzéki aktivista erős szavakkal ítélte el, hogy a nyugati országok nem hoztak szisztematikus szankciókat az orosz oligarchák ellen Vlagyimir Putyin rendszerének támogatása és az ukrajnai katonai beavatkozás miatt.
Moszkva szerint a „kollektív Nyugat” nemcsak technológiai cégei révén próbál beavatkozni a dumaválasztásba, de azzal is, hogy ezúttal lényegében nem küld választási megfigyelőket.
Nem ismert az őrizetbe vétel indoka.
Egy évig szoros hatósági kontroll alatt lesz az ellenzéki aktivista.
És még további 48 ellenzéki oldalt is eléhetetlenné tettek.
Nem történt csoda Moszkvában, egy moszkvai bíróság szerdán szélsőséges szervezetté nyilvánította és azonnali hatállyal betiltotta a januárban bebörtönzött, két és fél éves szabadságvesztését töltő Alekszej Navalnijhoz köthető szervezeteket.
A hatalom, főleg, ha törvénytelenségekre épül, rendre megtalálja azt a manipulációs eszközt, értékrendet, amellyel a maga szolgálatába kényszerítheti a többséget. Képes igazolni minden bűnét, de olykor mégis elénk villantja az aljasságot, amellyel nehéz megbékélni.
A jogvédő szervezet véleménye, hogy a Vlagyimir Putyin által börtönbe zárt ellenzékit olyan körülmények között tartják, és olyan kínzásokat él át, aminek ez lehet az eredménye.
Fájdalomcsillapító injekciót is kérvényezett az ellenőrző bizottságtól, de nem tudni, megkapta-e az engedélyt.
Állítólag orosz szert használnak. A nemzetközi vakcinaháború folytatódik. Navalnij jelentkezett börtönéből.
A Vlagyimir megyei Pokrov 2. javítókolóniában őrizetes Alekszej Navalnij - közölte hétfőn az elítélt orosz ellenzéki politikus jogi képviselője, amit az érintett később a közösségi médiában maga is megerősített.
A szeptemberi Duma-választás tétje az lesz, hogy a rezsim – hatalma megőrzése érdekében – mire kényszerül.
A kórház közleményében nem említi az orvos halálának okát, csak annyit írnak, hogy Maximisin tragikus hirtelenséggel hunyt el.
Az orosz külügyminiszter "az átláthatóság hiányát" kifogásolta.
Oroszország-szerte Navalnij-párti, a hatóságok által nem engedélyezett tüntetések zajlanak.
Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmasa és egykori dzsúdópartnere, Arkagyij Rotenberg szombaton kijelentette, hogy övé az a százmilliárdokat érő titkos Fekete-tenger parti uradalom, amelyről Alekszej Navalnij ellenzéki politikus dokumentumfilmet készített, Putyin vagyonaként bemutatva a birtokot.
Egy vagy több vállalkozó tulajdonát képezi az a Fekete-tenger partján álló palota, amelyet Alekszej Navalnij ellenzéki politikus az orosz elnök birtokának nevezett, de őket megnevezni nem lenne korrekt a Kreml részéről - jelentette ki kedden Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő.
Zaharova Jake Sullivan, Joe Biden megválasztott amerikai elnök leendő nemzetbiztonsági tanácsadója Twitter-bejegyzésére reagált, amelyben az Navalnij azonnali szabadon bocsátását és az ellene elkövetett merénylet elkövetőinek felelősségre vonását sürgette.
Lettország és Észtország újabb uniós korlátozásokat akar Oroszország ellen az orosz ellenzéki vezető őrizetbe vétele miatt.
Igen, ez a gyakorlat a diplomáciában - jelezte az orosz diplomácia vezetője.
Tudni akarják, valóban az a novicsok volt-e az az anyag, amivel több, Putyinnak kellemetlen ellenfelet mérgeztek meg.
Már bánja, hogy egy ilyen mocskos dologban vett részt, mint ennek az idegméregnek a megalkotása.