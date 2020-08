Megint megnőtt az ózonkoncentráció

Idén a járvány miatt elmarad a budapesti Pride, a téma azonban jelen van a nyilvánosságban. Ma délelőtt sajtótájékoztatót tartottak a szervezők, ahol beszélt a főpolgármester is.

Karácsony az élő performance-szal kombinált sajtótájékoztatón köszönetet mondott azoknak, akik évtizedek óta szervezik, illetve részvételükkel, közreműködésükkel, szolidaritásukkal támogatják az LMBT-jogegyenlőségért küzdő mozgalom rendezvényeit. A főpolgármester a Mérce tudósítása szerint azt mondta: „Azok az emberek, akik 25 éve elkezdték a Pride-ot szervezni, elsősorban a saját közösségük érdekében tették. Ez önmagában is egy megbecsülendő és támogatandó politikai, közéleti tett volt. De az elmúlt 25 évben nagyon sokat tettek azért is, hogy Budapest egy elfogadóbb város legyen, mert egy elfogadóbb város mindannyiunk számára sokkal jobb.” A politikus fontosnak nevezte, hogy a szeretet a politikai közhelyszótárból átkerüljön a hétköznapjainkba, és ne csak a kitüntetett napokon legyen jelen, hanem olyankor is, amikor parkolunk, amikor vigyázunk a közterületekre, vagy éppen maszkot hordunk önmagunk és mások egészségének védelme érdekében A városvezető hangsúlyozta: olyan programmal szerezte meg a budapestiek többségének támogatását, amely azt hirdette, „Budapest mindenkié”. Ennek a programnak a szellemiségében ment el a Budapest Pride sajtótájékoztatójára, és ígéretet tett arra, hogy az elkövetkező években is így tesz. „Azok a közösségek is számíthatnak rám, akik szintén úgy érzik, további elfogadásra van szükség. Mert egy város akkor lesz mindannyiunk otthona, ha mindenki megkapja azt az elfogadást, amire mindannyiunknak szükségünk van” – idézte a Mérce Karácsony szavait.