Az egyre forróbb nyarakon gyakrabban alakul ki talajközeli ózonréteg, ami nagyon erős egészségkárosító hatású az amúgy is szennyezett levegőjű nagyvárosokban. Egy kutatás szerint egyes fafajok nagy mennyiségben termelnek olyan vegyületeket, amelyek növelik ezt az ózonkoncentrációt. Szakembert kérdeztünk arról, hogy a fák valóban ronthatják-e a levegőminőséget.
Ha nem lenne elég bajunk a kánikulával, Budapesten és az ország számos más pontján is emelkedni kezdett a talajközeli ózon koncentrációjának szintje. Ez különösen a szív- és érrendszeri, valamint légzőszervi betegségekben szenvedőket viselheti meg.
A gyárak termelésének leállításával tovább gyógyulhatna az ózonréteg.
Nem várt területekre is jó hatással van az emberi egészség védelmét célzó környezetvédelem.
Budapest mellett tizenhárom településen kifogásolt a levegő minősége.
Budapesten és további tizenhárom városban kifogásolt a levegő minősége.
Budapest mellett hét városban kifogásolt a levegő minősége.
Alacsony koncentrációban képes hatástalanítani a részecskéket, így a kórházak fertőtlenítésének módja lehet japán kutatók szerint.
A krónikus légzőszervi betegségben szenvedőknek nem javasolt az intenzív fizikai tevékenység a szabadban
Az asztmában vagy más légzőszervi betegségben szenvedőknek nem javasolják, hogy az érintett térségekben intenzív fizikai tevékenységet végezzenek a szabadban a déli, kora délutáni órákban.
Az ózonkoncentrációval van gond - a többi településről viszont nincsenek adatok.
Rekord alacsony ózontartalom-értékeket mértek pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat budapesti Marczell György Főobszervatóriumában.
Rekord alacsony ózontartalmat mértek Magyarország felett - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-vel. Közleményük szerint a "légoszlop" teljes ózontartalmát 1969 óta mérik folyamatosan. Az Országos Meteorológiai Szolgálat budapesti Marczell György Főobszervatóriumában csütörtök délelőtt 298 és 294 "DU értékeket" mértek, nagyjából 12 százalékkal alacsonyabbat, mint az erre a napra vonatkozó sokéves átlag.
Hat településen haladta meg az egészségügyi határértéket a levegő ózonterhelése: Hernádszurdokon, Mosonmagyaróváron, Szentgotthárdon, Esztergomban, Ajkán és Tatabányán - közölte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Hivatal (ÁNTSZ) pénteken a hivatalos Facebook-oldalán.