A fa árnyékot ad – de közben beszélget a légkörrel is

Az egyre forróbb nyarakon gyakrabban alakul ki talajközeli ózonréteg, ami nagyon erős egészségkárosító hatású az amúgy is szennyezett levegőjű nagyvárosokban. Egy kutatás szerint egyes fafajok nagy mennyiségben termelnek olyan vegyületeket, amelyek növelik ezt az ózonkoncentrációt. Szakembert kérdeztünk arról, hogy a fák valóban ronthatják-e a levegőminőséget.