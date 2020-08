Küldtek még 325 milliót az Alkotmánybíróság tatarozására

Az előrejelzés szerint vasárnap a leghidegebb órákban 13-20 fok lesz.

Hidegfront érkezik: vasárnapra országszerte adtak ki figyelmeztetést a zivatarok, néhány megyére a felhőszakadás veszélye miatt is. Ezzel együtt néhány megyében még a hőség miatt is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Veszélyjelzésükben azt írták: északnyugat felől érkezik a hidegfront. Napközben keleten, északkeleten várhatók zivatarok, amelyekhez viharos (60-80 kilométer/órás) széllökések, lokálisan felhőszakadás (20-30 milliméternyi csapadékkal) és kisméretű jég társulhat. Zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki vasárnapra. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyére a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Dél-Alföldön a napi középhőmérséklet 25 Celsius-fok körül alakul. A hőség miatt Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére adtak ki figyelmeztetést. Az előrejelzés szerint vasárnap a leghidegebb órákban 13-20 fok lesz. Napközben 25-32 fokig melegszik a levegő, délkeleten lesz melegebb.