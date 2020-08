Menekülnek a karantén elől: a horvátoknál egyelőre megállíthatatlan a járvány

Szombaton már 300 fölé emelkedett a megbetegedések száma, amire nem volt példa a járvány kitörése óta.

Horvátországban minden korábbinál több volt a napi megbetegedések száma a hétvégén. Szombaton egyetlen nap alatt 306 új fertőzést jelentettek be. A járvány kitörése óta még sosem volt példa arra, hogy átlépte volna a háromszázat a megbetegedések száma. Összesen 2052 az aktív koronavírusos fertőzöttek száma, közülük 143-an szorulnak kórházi kezelésre. Így megállapítható, hogy miközben Szerbiában, ha lassan is, de valamelyest kezdene lecsengeni a járvány, az új gócpont egyértelműen Horvátország lett. S hogy az emelkedés egyértelműen összefüggésbe hozható a turizmussal, az is jelzi: a legtöbb új fertőzést a Split-Dalmácia megyében észlelték, ahol 83 horvát állampolgár és kilenc külföldi fertőződött meg. Ugyanakkor az N1 televízió közlése szerint a megyében 11 rendőr is koronavírusos lett. Zágráb könyvelhette el a második legtöbb esetet, 58-cal. Dalmáciára új intézkedéseket léptettek életbe. Az esküvőkön legfeljebb ötven személy jelenhet meg. Más családi és egyéb ünnepségeken a maximális létszám húsz fő. A bárokban csak a teraszon lehet fogadni a vendégeket. A temetéseken ötvennél többen nem jelenhetnek meg. A családi gasztronómiai vállalkozások 20 főnél nagyobb csoportokat nem fogadhatnak. Hogy ezek az új intézkedések elegendőek lesznek-e a járvány megfékezésére, erőteljesen kérdéses. Az azonban látható, hogy Andrej Plenkovic kormánya továbbra sem akar bezárkózni, s reméli, hogy a turisták nem mondják le tömegesen foglalásaikat. Ugyanakkor az emelkedő számok kapcsán mind többen teszik fel a kérdést: nem voltak-e túlságosan is óvatlanok? A gyors nyitásban, s a turizmus felpörgetésében döntő szerepet játszott, hogy az Európai Unió országai közül Málta mellett itt származik a legnagyobb bevétel az ágazatból. A GDP majdnem egynegyede származik a turizmusból. Bár a szezon elején Horvátországban is nagyon tartottak a turizmus teljes összeomlásától, ehhez képest augusztus közepéig meglepően jó volt a szezon, hiszen a jelenlegi helyzetből kiindulva nem kis sikerként könyvelhető el, hogy a tavalyi forgalom több mint kétharmadát (68 százalékát) sikerült elérni. Tavasszal a visszaesés még 70 százalékos volt, s akkor még hasonlóan drámai adatokat prognosztizáltak a főszezonra is. Kétségtelen, hogy a zágrábi kormány sokat kockáztatott a gyors nyitással. Még az amerikai turistákat is tárt karokkal fogadták, pedig az Egyesült Államokat sújtotta legsúlyosabban a járvány. Sokáig az éjszakai klubok is korlátozások nélkül maradhattak nyitva, a legkevésbé sem meglepő, hogy ezek aztán a Covid-19 gócpontjaivá váltak. Vili Beros egészségügyi miniszter is elismerte, szándékosan döntöttek a rizikót nem nélkülöző nyitás mellett, mert – mint mondta – a turizmusból származó bevételek nélkül nagyon komoly veszély fenyegetné az ország gazdaságát. A szezon utolsó heteiben azonban ellenőrizhetetlenné vált a helyzet. Emiatt egyre több ország ad ki utazási figyelmeztetést Horvátországra. Ausztria múlt hétfőn figyelmeztette állampolgárait arra, komoly veszélynek vannak kitéve, ha az országba utaznak. Az onnan hazatérők számára kötelezően írták elő a vírustesztet. Csütörtökön Szlovénia helyezte a „vörös államok” listájára Horvátországot, így most hétfőtől kötelező karantén vár a szomszédos államból visszatérőkre. Nagy-Britannia szombat 16 órától rendelt el kötelező karantént a Horvátországból érkezettek számára, így britek sora menekült haza, hogy még elkerüljék a vesztegzárat. Németország nem a teljes országra, hanem a járvány által legsúlyosabban érintett területekre, Sibenik-Kninre, illetve Split-Dalmácia megyére adott ki figyelmeztetést, miután 100 ezer főre számítva 50 fölé nőtt a fertőzések száma. Az innen visszatérők számára szintén kötelező koronateszt vár. Németországban különösen aggódnak amiatt, hogy az új fertőzések 40 százalékát külföldről hozták be. Elsősorban a Koszovóból, Törökországból, Horvátországból, Bulgáriából, Bosznia-Hercegovinából, Romániából, Macedóniából és Albániából érkezettek vitték be a vírust. Németországban egyébként több mint 2,7 millióra tehető a volt Jugoszláviából származók száma. Mellettük 750 ezer román él az országban. A legtöbb vírushordozó családi eseményen, esküvőn vett részt hazájában, s így vitte be a vírust német területre.