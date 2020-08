Nagy a dugó az M7-esen, erre készüljön!

A Balaton felől Budapestig egy-másfél órás többletidővel is számolhatnak az autósok.

Nagy a torlódás az M7-es autópályán a főváros felé - közölte az Útinform vasárnap délután. A Balaton felől Budapestig egy-másfél órás többletidővel is számolhatnak az autósok. Azt írták: különösen Zamárdi és Székesfehérvár között telítettek a sávok, sok helyen megtorpan a kocsisor és hosszas várakozásra kényszerülnek az autósok. Hozzátették: Martonvásár és Budaörs térségében is élénk a forgalom. Kiemelték: az M7-es autópályával párhuzamos 7-es főúton is lassú haladásra kell készülni. Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán is nagy a torlódás a Budapest felé vezető oldalon Nagyfüged térségében, ahol korábban két személyautó karambolozott, de Hatvan és Gödöllő között is szakaszos lassulásra kell számítani. Szintén torlódik a forgalom a magyar-osztrák határszakaszon az M1-es autópályán Hegyeshalomnál, ahol a kilépésre várakozó kocsisor 4-5 kilométeres - írták.