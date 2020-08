Áll a pincékben a nedű

Közepes mennyiségű, de jó minőségű borokra számítanak idén a borászok. A kereslet csökkenése miatt viszont várhatóan ezek árai nem, vagy alig változnak a tavalyiakhoz képest.

A napokban megkezdődik a korai érésű borszőlők, mint például az irsai olivér, vagy a csabagyöngye szüretelése. Bár az időjárás viszontagságai a szőlőültetvényeket sem hagyta érintetlenül, pontos számot még nehéz mondani, de talán az átlagos 2,6-2,7 millió liter bor most is hordókba kerülhet. A szőlőterületek nyilvántartása csak a bortermő ültetvények esetében teljes körű. Ezek teljes területe 2020. július 31-i állapot szerint mintegy 62,5 ezer hektár, melyen több mint 27 ezer termelő osztozkodik. Benedek Szilveszter 6 hektáron termeszt szőlőt a Balatonfüred-Csopaki borvidéken, a Nivegy-völgyben. A szentantalfai egykori Magyar Tenger Tsz utódaként alakult szövetkezet integrátorként összesen 80 hektárról vásárol föl elsősorban olaszrizlingnek, szürkebarátnak valót. Kisebb mennyiségben érlelnek a svájci eredetű Müller-Thurgau-t (magyarul rizlingszilvánit), a Somlói borvidékre jellemző juhfarkat, chardonayt, de megjelent a kékfrankos és a cabernet is, amelyből rozébor készül. Az időjárás eddig nem okozott jelentős károkat a szőlőkben, s megfelelő növényvédelemmel jó közepes termést szüretelhetünk – említette a Népszavának Benedek Szilveszter. A koronavírus járvány azonban megviselte a pincészeteket. A kicsik, amelyek helyben árulták a borukat, hiába várták a turistákat, a nagyobb vállalkozások pedig a vendéglátás összeomlása miatt szenvedtek el jelentős bevételkiesést. Az utóbbi hetekben a hétvégeken, illetve a mostani hosszú hétvégét erős, hét közben gyenge forgalom jellemzi a Balaton környékét. A legkeresettebbek az üzletekben az üvegenként ezer forintos árkategóriába tartozó borok – jegyezte meg Benedek Szilveszter. A borász szerint főleg a 0,5-1 hektáros egykori háztáji szőlők közül egyre többet ver fel a gaz a Balaton északi partján, de ez más borvidékeken is megfigyelhető. A generációváltáskor sok fiatalabb tulajdonos, különösen az alacsony felvásárlási árak, az egyre drágább és egyre kevesebb napszámos miatt nem folytatja a gazdálkodást. A gazdaságos termelés egyre inkább a korszerű ültetvényeken, az élőmunka kiváltásával, a gépesítéssel folyik, igaz ez jelentős költségekkel jár. Egy korszerű ültetvény telepítése hektáronként akár 5 millió forintos beruházást igényelhet. A felkapottabb borvidékeken pedig egy hektár szőlő ennyibe, de ennek kétszeresébe is kerülhet. A kombájnos szőlőszüret hektáronként nagyjából 70 ezer, míg a hagyományos házi szüret majd’ háromszor ennyibe kerülhet a gazdának. Tavaly 50-90 forint közötti felvásárlási árakat ajánlottak a felvásárlók és a kereslet csökkenése miatt idén sem lehet drámai áremelkedésre számítani. Ágazati szereplők szerint 80-110 forinttól termelnének az ültetvények némi nyereséget. Egyelőre csak azt tűnik valószínűnek, hogy az extrém alacsony, 55-60 forintos felvásárlási árak eltűnhetnek, s nettó 75-85 forintos átlagos kilónként árak jellemezhetik a piacot. Természetesen az árak fajta és termőhely függőek. Az elavult ültetvényeken persze igen nehéz gazdaságosan termeszteni akár a bor-, akár a csemegeszőlőt. Korábban a magyarok évente átlagosan 34-35 liter bort eresztettek le a torkukon. Tavaly azonban már csak 24-25 liter búfelejtőt ittunk. A pincészetek gondjait növeli, hogy jelentősen visszaesett a kivitel is, és átlagosan 400 ezer hektoliterre zsugorodott. Igaz, a korábban árletörő nagy mennyiségű import is alaposan visszaesett. Idén a forgalom drámai csökkenését a koronavírus-járvány idézte elő. Különösen a minőségi borokat előállító pincészetek szenvedték meg a turizmus és a vendéglátóipar összeomlását. Sok borász építette az üzletpolitikáját a szállodákra, éttermekre. Hiába az online értékesítés megugrása, az sem pótolhatta, pótolhatja például az elmaradó külföldi vendégek gerjesztette fogyasztást. Ez egyebek mellett a tavalyról áthúzódó készletekkel és még a jó közepes termés mellett sem valószínű a bor árának érdemi emelkedése. Ezért is vált szükségessé a kényszerlepárlás, illetve az úgynevezett zöldszüret, a termés egy részének még éretlen állapotban a leszedése, vagyis az eladatlan borkészletek mérséklése. Összesen 2895 hektár szőlőültetvényen végezték el a zöldszüretet, ami az ország borszőlő termőterületének majd 5 százalékát jelenti. Becsléseink szerint 4 milliárd forintnyi támogatási igény beérkezése várható, azaz átlagosan mintegy 940 ezer forint támogatást kaphatnak a termelők hektáronként a zölden leszüretelt terület átlagos hozamának függvényében – tájékoztatta a Népszavát az Agrárminisztérium. A krízislepárlásra 2,5 milliárd forintos keretösszeggel, mintegy 250 ezer hektoliter borra igényelhető támogatás. Ez a keret valós megoldást jelenthet azoknak a bortermelőknek, akik kapacitáshiánnyal vagy eladási gondokkal küzdenek a koronavírus-járvány okozta helyzet következtében. A támogatást még szeptember 25-ig lehet igényelni.