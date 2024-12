„Azt is hálával kell megélni, ha elrontok egy bort”

Különleges vendég látogatta meg nemrégiben a St. Andrea borászatot Egerszalókon: James Suckling, a világ egyik talán legismertebb borszakírója tért be, majd egy bekeretezett képen otthagyta nekik üzenetét is: „You are rockstars!”