Ellenőrzés és létszámhiány van, pénz nincs a szociális intézményekre

Legalább háromévente minden szociális intézményt, köztük az idősotthonokat is ellenőrzik a kormányhivatalok, hogy megfelelően működnek-e – felelte a Népszava kérdésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) hozzátéve, hogy soron kívül is vizsgálódnak (mint az történt a járványhelyzet miatt is), ha tudomásukra jut a személyi vagy tárgyi feltételek hiánya. Hiába azonban a rendszeres felszólítás például a létszámhiány csökkentésére, miközben mindenki tudja, hogy jelentős központi béremelés nélkül nem változik semmi. Márpedig a szociális területről a rettenetesen alacsony fizetések miatt tömeges az elvándorlás. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összehasonlító adatai szerint idén májusban például egy villamosenergia iparban dolgozó havi nettó keresete 535 ezer forint, pénzügyi területen 450 ezer forint volt, de még a közigazgatásban is 317 ezret lehetett keresni, egy szociális ágazatban dolgozó viszont átlagosan, kedvezmények nélkül csak nettó 130 ezer forintot vihetett haza. Minden jel arra mutat azonban, hogy ezeket a statisztikákat a kormány nem ismeri, illetve egészen más adatokból dolgoznak. A szociális gondozásban dolgozók megbecsülésére vonatkozó kérdéseinkre a minisztérium ugyanis közölte, hogy "2020. január 1-től 14 százalékkal több bért kapnak az ágazati összevont pótlékra jogosult kollégák. 2010-hez képest a szociális átlagbér 137 ezer forintról 296 ezer forintra emelkedett a polgári kormányok alatt”. Ez utóbbi adat köszönő viszonyban sincs a KSH számaival. Így azonban a koronavírus-járvány második szakaszára való felkészülés legfontosabb feltétele, vagyis hogy elegendő szakember legyen, még nehezebben teljesülhet. Sokat javít persze az esélyeken, hogy a védőfelszerelések most többnyire rendelkezésre állnak, a fővárosban például kéthetes tartalékot halmoztak fel. Jelenleg az ország idősotthonainak többségében mindössze annyi a korlátozás, hogy lehetőleg a szabadban beszélgessenek a lakók a látogatókkal, de ők is szabadon kimehetnek az intézményekből, akár el is utazhatnak. A fővárosi Pesti úti idősotthonban azonban megelőző intézkedésként a terjedő járvány miatt augusztus 19-től ismét zárlatot rendeltek el, ahogy két debreceni intézményben is, ahol egy hete fertőzötteket találtak.



Szigorúan bezárva A hazai börtönökben egész nyáron megmaradt a látogatási tilalom. Kérdéseinkre a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) azt felelte, a fogvatartottak jelenleg látogatót nem fogadhatnak, telefonon vagy skype-on tarthatnak kapcsolatot családtagjaikkal. Akik nem rendelkeznek telefonnal, vagy nincs pénzük, havonta háromszor 5 percig az intézmény számlájára hívhatják rokonaikat. Ezt sokan keveslik, a kérdést a Helsinki Bizottság már az ombudsman elé vitte. Eddig egy fogvatartott sem fertőződött meg, ami annak is köszönhető, hogy az új rabokat 14 napig elkülönítik.