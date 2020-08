Kispesti sufnituning

Vérfoltos lett a felsője a Honvéd labdarúgójának, aki ezután név nélküli, más számozású dresszben játszott tovább az MTK ellen az NB I második fordulójában.

Amatőr bajnoki mérkőzéseken látni olyan jeleneteket, amit az állami milliárdokból működtetett hazai pontvadászatban nézhettek végig a szurkolók az MTK-Honvéd találkozón a labdarúgó NB I. második fordulójában. A kispestiek új szerzeményének – az elmúlt fél évet csapat nélkül töltő – 20 éves Boubacar Traorénak vérfoltos lett a meze. Először Bódog Tamás, a Honvéd játékosként a Bundesligát is megjárt vezetőedzője próbálta vízzel eltüntetni a foltot, amikor ez nem vezetett eredményre, akkor játékos levette 29-es mezét és helyette egy 80-as, névvel nem ellátott felsőben folytatta a játékot. A szabály ezt nem tiltja, annyit ír elő, hogy a mérkőzés jegyzőkönyvében rögzíteni kell a számváltozást. Komoly bajnokságban ilyesmi nem fordulhat elő, magát komolynak gondoló küzdelemsorozatban azonban nem szabad fennakadni ilyesmin, a magyar futball bármikor képes olyat mutatni, amelyről azt gondolná a szurkoló, hogy ilyen nem fordulhat elő, főleg nem a legmagasabb osztályban. Lehet, még több állami pénzt kell adni a sportágnak, hogy a csapatoknak legyen pénzük minden játékos számára két felsőt biztosítani a mérkőzésekre. A két együttes találkozóját az újonc MTK nyerte meg 3-1-re. „Bosszantó vereséget szenvedtünk, de gratulálunk az MTK-nak – mondta a kispesti tréner a klub honlapján. - A lehetőségeink nekünk is megvoltak, a második félidőben volt két nagy helyzetünk és úgy gondolom, hogy játékban akkor még uraltuk a mérkőzést. Ha a párharcokat nem nyered meg, akkor nincs miről beszélni.” „Nagyon fontos, hogy a rögzített helyzetekkel most éltünk, nagyon sokat gyakoroljuk ezeket – értékelt Michael Boris, a kék-fehérek szakvezetője. - Tavaly is ezt tettük, de idén ez jobban működik. Négy pont már megvan a negyvenötből, amit a szezon előtt kitűztünk magunknak. Jól rajtoltunk, de nem szállunk el magunktól.” Az MTK az első fordulóban 1-1-es döntetlent ért el a címvédő FTC ellen. A bajnoki ezüstérmes, a második legnagyobb összegű közpénz-támogatással rendelkező Fehérvár második meccsén is csak döntetlenre volt képes, a Paks ellen a 92. percben egyenlített Márton Gábor vezetőedző együttese. Székesfehérváron annyi látszott a koronavírus-járvány miatti szigorításokból, hogy a labdaszedő gyerekek maszkban végezték feladatukat, rajtuk kívül a fotósok takarták még el az arcukat. Az első félidőben egyetlen nagy helyzet alakult ki, amikor a hazaiak részéről Hodzic az üres kapu mellé lőtte a labdát, a legnagyobb izgalmat pedig az jelentette, vajon sikerül-e megjavítani a második félidő előtt a paksi kapuban a hálót. Egy kis létra és ügyes kezű hálókötő segített megoldani ezt a problémát. Újpesten újonc játékvezető, Zierkelbach Péter működött közre a Budafok vendégjátéka alkalmából. A sípmester jól megoldotta feladatát az 1-1-es döntetlennel végződött mérkőzésen. Az újpestiek vezető gólja előtt elképzelhető, hogy szabálytalanság történt a felező vonalnál, amiből a támadás indult, de a magyar futballban nem cél az átláthatóság, ezért az illetékesek mindent megtesznek a videóbíró minél későbbi bevezetéséért. Amíg ez nem változik, időről időre nehéz helyzetbe kerülnek majd a játékvezetők. A budafokiak Zsóri Dániel fantasztikius szabadrúgásgóljával (ballal a jobb felső sarokba csavarta a labdát) egyenlítettek. A fiatal játékos teljesítményének értékéből sokat levon, hogy a 94. percben piros lapot kapott, mert megtaposta ellenfelét, akit szintén kiállított a játékvezető. A bajnok FTC a szerdai, Celtic elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-selejtezője miatt kérte a Diósgyőr elleni hazai bajnoki mérkőzése elhalasztását. A Felcsút a csapatot sújtó koronavírus-fertőzések miatt nem tudott pályára lépni Kisvárdán. Orbán Viktor miniszterelnök kedvenc csapata továbbra sem árulja el, hányan kapták el a fertőzést, így változatlanul a bukaresti információra kell hagyatkozni, Romániában nyolc pozitív teszteredményről tudnak. Két forduló után a NER három kiemelten támogatott csapatának mérlege: az FTC egy döntetlent ért el, a Fehérvár kétszer szerzett egy-egy pontot, a Felcsút még nem lépett pályára ebben a szezonban.