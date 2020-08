Lemondatná az ír kormány a járvány ellenére is klubéletet folytató uniós biztost

A bölcs belarusz nép képes önállóan megoldani a helyzetet, de Moszkvára is számíthatnak - mondta az orosz külügyminiszter.

A fehérorosz nép képes önállóan megoldani a hazájában kialakult helyzetet, a legfontosabb a rendzavarások külső provokálásának megakadályozása - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnap egy ifjúsági fórumon Szolnyecsnogorszkban. "Nagyon egyszerű az álláspontunk: ez (a válság) Fehéroroszország belügye. A fehéroroszok bölcs népként képesek megoldani ezt a helyzetet. A lényeg az, hogy ne provokáljanak kívülről rendbontást" – hangoztatta az MTI tudósítása alapján Lavrov.

A külügyminiszter szerint Moszkva nem fog ellenezni semmilyen döntést, amelyet a fehérorosz vezetés hoz a lakossággal folytatott párbeszéd ügyében és "nagyon perspektivikusnak" nevezte Aljakszandr Lukasenka elnöknek a kezdeményezését a párbeszédre az alkotmány reformjáról. Mint mondta, Oroszország hasznossá akarja tenni magát a "testvéri" ország számára.

Úgy vélekedett, hogy a helyzet a normalizálódás jegyeit mutatja, de van, aki továbbra is az erőszakos hatalomátvétel "ukrán forgatókönyvét' akarja megvalósítani.

Lavrov emlékeztetett arra, hogy a nyugati közvetítés 2014-ben Ukrajnában nem járt eredménnyel, és hogy az ellenzék annak ellenére is félresöpörte az elnökkel a belpolitikai válság békés rendezéséről megkötött megállapodást, hogy annak végrehajtását a német, a francia és a lengyel külügyminiszter aláírása is szavatolta. A fehérorosz llenzéki koordinációs tanácsról megjegyezte, hogy Moszkvának kérdései vannak megalakulásával kapcsolatban, és hogy a testületnek több olyan tagja van, aki negatívan viszonyul az orosz-fehérorosz Szövetségi Államhoz. Lavrov kifogásolta azt is, hogy Szvjatlana Cihanouszkaja Litvániába távozott elnökjelölt a honlapján "nyíltan provokatív elemeket tartalmazó programot" tett közzé, amely rövidesen eltűnt. Ez egyebek között szorgalmazta Fehéroroszországnak az Eurázsiai Gazdasági Unióból és Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetéből, valamint a Szövetségi Államból való kilépését, illetve perspektivikusan az EU-ba és a NATO-ba való belépést és az orosz nyelvnek a kiszorítását – állította az orosz külügyminiszter. (Cihanouszkaja eleve azért vállalta az elnökjelölt szerepét, mert a választáson induló férjét letartóztatta a fehérorosz rendőrség - a szerk.)

Szergej Lavrov egyúttal azzal vádolta meg az Egyesült Államokat és az EU-t, hogy megpróbálja "elszakítani" Oroszországtól a Független Államok Közösségének (FÁK) tagjait. Ezt az álláspontot hangsúlyozza Aljakszandr Lukasenka fehérorosz diktátor is, aki legutóbb a NATO-t vádolta meg a beavatkozási kísérlettel.

