Tragikus baleset, hárman haltak meg a hajdúnánási karambolban

A biztonságiak szinte tétlenül nézték végig a történteket – állítja a súlyos sérülést elszenvedő sértett.

Ordenáré módon viselkedő részeg férfi miatt alakult ki tettlegességig fajuló vita szombat este a Dagály fürdőben – tudta meg az RTL Klub. A csatorna megszólaltatta az összecsapás egyik sértettjét is, akinek orrát eltörték a verekedés közben. A 33 éves férfi elmondta, testvérével és annak barátnőjével strandolt a Dagályban, ám egy nagyon ittas vendég mindannyiukat zavarta, és ezt testvére jelezte az úszómesternek is.

A részeg férfi azonban rájött, hogy róla van szó, és előbb szóban, majd ököllel is nekiesett testvérének és a barátnőjének: bár a helyszínen több férfi - köztük 3-4 biztonsági őr is álldogált, az agresszor mégis a nőt kezdte lökdösni, majd ököllel arcon is ütötte. Ekkor a testvérpár közbelépett, a balhézó vendég társasága azonban szintén odarohant – az így kialakuló összecsapásban törték el a megszólaló orrát.

A megtámadása miatt a rendőrséghez forduló sértett azt is nehezményezte, hogy a strand biztonsági szolgálata nem lépett közbe, azt sem akadályozták meg, hogy az agresszív társaság elhagyja a fürdőhelyet. A csatorna próbálta megszólaltatni a Dagály vezetőségét is – sikertelenül, adásukig nem kaptak választ kérdéseikre. A Budapesti Rendőr-főkapitányság ugyanakkor jelezte, az ügyben csoportosan elkövetett garázdaság gyanújával indítottak eljárást, ismeretlen tettesek ellen.