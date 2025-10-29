Ötösikrek születtek Hajdúnánáson - Ezt látnia kell!

Igen ritka ötös ikrekről közölt fotót az MTI. Na nem gyerek-, hanem bárányikrekről van szó, de ettől talán csak még aranyosabb az állatokról és a hajdúnánási családról készített felvétel, ami méltán lehet a nap képe.