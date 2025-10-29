Az elkövetőket a rendőrök néhány órán belül azonosították, elfogták és őrizetbe vették.
Az érintett területnek akkor is a nánásiak érdekét kell szolgálnia, ha nem épül MotoGP-pálya – szögezte le Tiba István.
65 milliárdosra tervezték a beruházást.
Ugyanakkor a kormánypárti alpolgármester megvédte főnökét. Ő nőként is úgy látja, illett képviselőtársára a „hisztis” jelző.
Egy sor adminisztratív akadályt is kiiktatott a kabinet, csak hogy minél hamarabb felhúzhassák a létesítményt.
A külgazdasági és külügyminiszter abban reménykedik, hogy 2023-ban már futamokat lehet rendezni a helyszínen.
A járványügyi országzár bejelentésének napján „sikertörténetről” állapodott meg az innovációs tárca.
A spanyol jogtulajdonos céggel tíz évre tervez előre kormány, a leendő hajdúnánási létesítmény árát most 65 milliárd forintra teszik.
Ingatlanvásárláshoz kell a pluszforrás, amelynek elköltésével Mager Andrea tárca nélküli minisztert bízták meg.
Három személyautó ütközött 3502-es számú úton, a rendőrök lezárták az érintett szakaszt.
MotoGP-futamokat is lehet majd rendezni a szállodával, konferencia központtal kiegészített pályán, fejtegette Palkovics László.
A 20 éves áldozat már nem tudott kitérni a teherautó útjából.
A tűzeset a Kazinczy utcában történt, két melléképület is lángolt.
Baleset miatt szünetel a vonatközlekedés Tiszavasvári és Hajdúnánás között - közölte a Mávinform vasárnap reggel. A Tiszalök-Debrecen vasútvonalon, Tiszavasvári és Hajdúnánás állomás között egy Tiszalökre tartó személyvonat személygépkocsival ütközött egy andráskereszttel ellátott vasúti átjáróban.
Kigyulladt egy lakóház melléképületének berendezése Hajdúnánáson hétfő délelőtt, a tűzoltók holttestet találtak a szobában - tájékoztatta a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóügyeletese.
Igen ritka ötös ikrekről közölt fotót az MTI. Na nem gyerek-, hanem bárányikrekről van szó, de ettől talán csak még aranyosabb az állatokról és a hajdúnánási családról készített felvétel, ami méltán lehet a nap képe.
A rendőrök elfogták és őrizetbe vették azt a 19 éves fiút, aki a megalapozott gyanú szerint bántalmazott egy 40 éves tanárnőt Hajdúnánáson - írja a police.hu.
Kigyulladt és lakhatatlanná vált egy családi ház Hajdúnánáson hétfőn - közölte a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság megbízott szóvivője.
Egy ember megsérült, 830 juh elpusztult két juhhodályban keletkezett tűzben Hajdúnánás közelében szerda este - közölte a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes szóvivője.
Jogerősen nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Hajdúböszörményi Járásbíróság szerdán gyorsított eljárásban azt a hajdúnánási férfit, aki késsel elvágta a szomszédja kutyájának a nyakát - közölte a hajdú-bihari főügyész.
Két személygépkocsi összeütközött Polgár és Hajdúnánás között a 3501-es úton.