Gyógyszernek hiszi az étrend-kiegészítőket a fiatalok negyede

A tanév indulása előtt célszerű elkezdeni barátkozni a „rendes” napi rutin visszatérítésével, mert ez a teljesítményt is befolyásolja.

A koronavírus-járvány és a nyári életmód is jelentősen megváltoztatta a gyermekek alvási rutinját. A tanév indulása előtt időtartamában, ütemezésében és körülményeiben is fel kell készíteni őket a megfelelő alvásra, hogy képesek legyenek a mindennapi koncentrálásra, és a testi és lelki higiéniájuk összhangjának kialakításával megfeleljenek az új kihívásoknak – közölte a Magyar Alvás Szövetség

A megfelelő alvásidőtől megfosztott gyermekek hátrányba kerülnek az egészségesen alvó társaikkal szemben, a rossz alvás megváltoztatja a mindennapi életüket, teljesítményük csökken, érzelmileg labilisabbá válnak és fogékonyabbak a betegségekre is. A nem megfelelő alvás hangulati ingadozásokhoz, viselkedési problémákhoz vezethet, károsítja a gyermekek mentális egészségét és érzelmi stabilitását, amelyek jelentős hatással vannak a tanulási képességeikre. A Magyar Alvás Szövetség felhívta a figyelmet a gyermekek és fiatalok kora reggeli kényszer ébresztésének egészségügyi következményeinek mérséklésére is.

Mint megírtuk , a megfelelő minőségű és mennyiségű alvás, illetve annak hiánya a szervezet egészére hat és a hangulatot is befolyásolja. A kevesebbet alvók körében gyakoribb a stressz és a depresszió iránti fogékonyság, és ezek is ördögi körként hatnak egymásra.

Mennyi?

A gyereknek különböző életkorukban eltérő mennyiségű alvásra van szükségük: a három és öt év közöttiek 10-13 óra, a hat és tizenkét év közöttiek 9-12 óra, a tizenhárom és tizennyolc év közötti ifjak 8-10 óra alvást igényelnek.

Viszont, nem árt tudni, ahogy nem mindenkinek egyformán működik a szervezete, mindenkinek más az igénye. Felnőttként is van, akinek 7-8 óra alvás is kevés, mások 6 óra után is fitten ébrednek. Azt, hogy kinek mennyi alvásra van szüksége, több tényező, például az életkor, a genetika, de az aktivitási szint is befolyásolja.

Gyerekeknek is lehetnek alvászavaraik

Az alváshiány egy fejlődésben lévő szervezetben még nagyobb károkat okozhat, mint egy felnőttében – írta a Sleepwell.hu . Bármikor, akár egész kicsi korban megjelenhetnek az alvászavarok. Minden fejlődési szakasz okozhat alvásproblémákat, amelyek az esetek többségében nem komolyabb kivizsgálást igénylő zavarok, legtöbbször néhány rossz szokás megváltoztatása is elég a kellemetlen tünetek enyhítéséhez. A biológiai óra például nem tud megfelelően működni, ha a családnak nincs igazi napirendje, de gondot okozhat az egészségtelen életmód – a nehéz vagy cukros ételek mértéktelen fogyasztása, a rendszeres mozgás hiánya – vagy a túlzásba vitt tévézés, számítógépezés is. A külső hatások, félelmek és problémák, ahogy a felnőtteket is, éjszaka is nyomaszthatják a gyerekeket, felszínessé tehetik az alvásukat és akár rémálmokat is okozhatnak. Ezen is sokat segíthet a rendszeres mesélés, beszélgetés.