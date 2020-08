Dzsudzsák kimaradt, de egy csapatnyi új játékos van a magyar válogatottban

A rendfenntartók könnygázt is bevetettek a petárdázó és tűzijátékozó drukkerek megfékezésére a francia fővárosban.

Párizsban azután, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligája lisszaboni döntőjét

Csalódott szurkolók egyes csoportjai összecsaptak egymással, illetve a rendőrséggelazután, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligája lisszaboni döntőjét 1-0-ra elvesztette a Paris Saint-Germain a Bayern Münchennel szemben. Az AFP-nek nyilatkozó drukkerek egyetértettek abban, hogy a mérkőzés egyes szakaszaiban jól játszottak, komoly gólszerzési lehetőségeik voltak és annak fizették meg az árát, hogy ezekkel nem tudtak élni. Mintegy ötezer néző követte a mérkőzést a Parc des Prince-ben, miközben a stadionon kívül végig a találkozó során összetűzések voltak,

a rendfenntartók könnygázt is bevetettek a petárdázó és tűzijátékozó szurkolók megfékezésére.

A feszültség ennek ellenére tovább nőtt, a találkozó után a Champs-Elysées-n is folytatódott a rendbontás, ahol autókat gyújtottak fel, kirakatokat törtek be és üzletekben garázdálkodtak vandálok, az összetűzések még éjjel egy órakor is tartottak. A stadion környékén a csalódott drukkerek egy csoportja annak a kerítésnek esett neki, amellyel körülvették a Saint-Cloud kapunál lévő, felújítás alatt álló szökőkutat. Gérald Darmanin belügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az erőszakos cselekményeket. Éjszakai jelentés szerint 22 személyt állított elő a rendőrség.



Maszk nélküli szurkolók százait büntették meg A televíziók képernyője előtt mintegy 11 millióan, a Paris Saint-Germain stadionjában, a Parc des Princes-nél, valamint a Champs-Elysées sugárúton és a kávéházak teraszain tízezrek követték élőben a Lisszabonból közvetített mérkőzést. Anne Souyris, az egészségügyi kérdésekért felelős párizsi alpolgármester azt tanácsolta a fővárosiaknak, hogy akik másokkal együtt, csoportosan szurkoltak, teszteltessék magukat. Miután a csalódott szurkolók egyes csoportjai összecsaptak egymással, illetve a rendőrséggel, 148 embert (köztük 49 kiskorút) előállítottak garázdaság miatt, 404 személyre pedig pénzbüntetést szabtak ki, amiért nem viselt maszkot azokon a közterületeken, ahol azt kötelezővé tette a rendőrség. A prefektúra egy bárt kiürített, és be is zártatott a Champs-Elysées sugárút közelében a járványügyi korlátozások megszegése miatt. A több órán át tartó összecsapásokban 16 rendőr megsebesült, 12 üzlethelyiségben és 15 gépkocsiban károk keletkeztek. A francia egészségügyi hatóságok 4897 új fertőzöttről számoltak be vasárnap az azt megelőző 24 órából, ez rekordot jelent az általános karantén május közepi feloldása óta. Múlt héten ez volt a harmadik alkalom – csütörtök és péntek után –, hogy 4 ezer fölé emelkedett az új fertőzöttek napi száma. A pozitív tesztek aránya is lassan elkezdett növekedni, a hét elején még csak az elvégzett tesztek 3, vasárnap már 3,6 százaléka bizonyult pozitívnak, miközben júliusban még csak 1,1 százalék volt ez az arány. Jelenleg 4709 fertőzött szorul kórházi ellátásra, közülük 383-an vannak lélegeztetőgépen, ami eggyel kevesebb, mint szombat este, és vasárnap csak egy ember vesztette életét a betegség szövődményeiben.

Marseille-ben viszont örömmel fogadták az ősi rivális vereségét. „Ünnepnap, vesztettek” – fogalmazta meg tömören sokak véleményét az egyik Olympique-szurkoló. Emmanuel Macron köztársasági elnök Twitter-bejegyzésben gratulált a Bayern Münchennek a legrangosabb európai kupa hatodszori megnyeréséhez, a PSG-nek pedig a kivételes meneteléshez.

„A győzelem napja eljön majd a francia futball számára” – tette hozzá.

Viszonylag nyugodtan ünnepeltek a szurkolók vasárnap éjjel Münchenben, miután csapatuk, a Bayern megnyerte Lisszabonban a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét. A több ezer drukker többsége maszkban vagy arcát klubsállal eltakarva éltette kedvenceit a belvárosban, de akadt, aki autójában ülve, dudálva fejezte ki örömét. A rendőrség tájékoztatása szerint ugyan az ünneplők nem minden esetben tartották be a távolságtartási szabályokat, de viszonylag nyugodt mederben zajlott a bajor csapat éltetése. Egy átlagos vasárnap estéhez képest 150 fővel több rendfenntartó volt szolgálatban. Bajorország miniszterelnöke, Markus Söder – aki egyébként Nürnbergben született, és a helyi klub nagy szurkolója - röviddel a finálé lefújása után a Twitteren gratulált a Bayern Münchennek:



„A BL megnyerése megkoronázta a nagyszerű szezont!” – írta, és mellékelt egy fotót is, amelyen egy többek által dedikált Bayern-mezt tart a kezében.

A csapat hétfőn délután érkezik vissza Münchenbe, de a pandémia miatt nincs tervben nyilvános ünnepség.