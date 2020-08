Több száz szurkolót büntetett meg a párizsi rendőrség a BL-döntő alatt

A katalán labdarúgóklub 2015-ben még megnyerte a Bajnokok Ligáját, azóta a sztárok megöregedtek, a klubvezetők pedig pocsék játékosokat igazoltak.

A Barcelona 2015-ben a csúcson volt, a Luis Enrique vezette csapat a Bajnokok Ligája mellett megnyerte a hazai bajnokságot, a Spanyol Kupát, majd behúzta az Európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is. Azóta viszont folyamatosan jöttek a csalódások, előbb a Juventus, majd az AS Roma és a Liverpool, legutóbb a Bayern München adott leckét a katalán klubnak. Luis Enrique távozása óta két edzőt fogyasztott el a klub, Ernesto Valverde és Quique Setién sem tudta megugrani a lécet. Előbbi nem volt képes arra, hogy megtartsa elődje legfontosabb és legsikeresebb elemeit, utóbbi ugyan megpróbálta, de a Barcelona labdabirtokláson alapuló játéka immár lassú és körülményes, így bukásra van ítélve. A csapat húzóemberei bőven elmúltak harminc évesek, így a letámadás eltűnt az eszköztárból. Setién nem találta meg a hangot a sztárokkal, akik nem vették komolyan a halk szavú trénert. A visszahúzódó szakember sokszor a segítőjén keresztül üzent a csapatnak, amit Messi szóvá is tett a Getafe elleni bajnoki után. "Nem mentem ki a pálya szélére, amikor a másodedzőnk jelzett nekem, ha Setién akar valamit, mondja el ő, én sem üzengetek neki máson keresztül" - dohogott az argentin klasszis, ami jól mutatja, mennyire feszült volt a viszonya Setiénnel. Messi egy interjúban azt is nehezményezte, hogy Antoine Griezmann szélsőt játszik, miközben sokkal hatékonyabb lenne a pálya középső részén. Nem sikerültek jól az átigazolások sem: a 2015-ös sikereket követően többnyire olyan játékosokat szerződtettek, akik egyszerűen nem elég jók a Barcelonához, illetve nem egy olyan futballista került a klubhoz, aki túlárazott vagy pedig már túl volt pályája csúcsán. Akadt olyan is, aki egyszerűen nem illik a csapat szerkezetébe, stílusába. A kevés kivételek egyike lehetett volna Ousmane Dembélé, aki viszont egyrészt állandóan sérült, másrészt pedig a 138 millió eurós vételár olyan nyomást helyezett a még mindig csak 23 éves szélsőre, amit nem tudott elviselni. A klub 2015 óta 989 millió eurót költött vásárlásra, miközben a játékos eladásokból származó bevétel 539 millió volt csak. A 2017-ben elnökké választott Josep Maria Bartomeu 750 millió eurót költött el igazolásokra úgy, hogy a csapat rosszabb, mint az elmúlt 10 évben valaha. Elsősorban ő tehet a kialakult helyzetről, hiszen az edzőket is ő választotta ki. A Barcelona-játékosok túlfizetettek, ráadásul Lionel Messi, Luis Suaréz, Gerard Piqué vagy Sergio Busquets már aligha lesz sokáig húzóember, vagy ha igen, akkor a csapat nem tud beleszólni a BL-trófea megnyeréséért folyó versenybe. A fiatalabbak közül szinte csak Frenkie de Jong kapott elég játékpercet, viszont Sétien nem a posztján játszatta, így a holland nem tudott kiteljesedni. Szintén nehezen értelmezhető, hogy a 24 éves Arthur Melót és némi készpénzt is küldtek a katalánok Torinóba a 30 esztendős Miralem Pjanićért… A Barcelona eljutott oda, hogy az átigazolási piacon nincs nagy mozgástere, a múlt héten kinevezett Ronald Koemannak a fiatalokat kell(ene) beépítenie. A La Masiát a világ egyik legjobb akadémiájaként tartják számon, az elmúlt években mégis csak Sergi Roberto vetette meg a lábát a felnőttek keretében. A saját nevelések közül Ronald Araújo, Riqui Puig, Ansu Fati, Munchu, Álex Collado, Rafinha, Moussa Wagué, Juan Miranda, Oriol Busquets, Carles Alená, Jean-Clair Todibo is bevetésre vár, illetve a közelmúltban szerződtetett Francisco Trincao, Pedri, Matheus Fernandes, Rey Manaj négyes előtt is megnyílhatnak a kapuk a Camp Nouban. Koeman megszerzése abból a szempontból nem tűnik rossz megoldásnak, hogy bátran nyúl a fiatalokhoz, mint azt a hollandok szövetségi kapitányaként is láthattuk. „Mi hollandok nem félünk szerepeltetni a tehetségeket, hozzá vagyunk már szokva. Mindig azt mondom, ha van egy 30 és egy 22 éves játékosom, akik ugyanúgy teljesítenek, a fiatalt fogom betenni, a saját fiunkat” – mondta pár héttel ezelőtt az Esport3-nak adott interjújában. Koeman egyelőre a tűzoltást kezdheti meg, nagyobb változásokra a jövő tavasszal esedékes elnökválasztás után lehet számítani. Bartomeu nem akar lemondani, ugyanakkor a napjai meg vannak számlálva, már csak azért is, mert Messi távozási szándékát lengette be. Koeman gőzerővel győzködi az argentin zsenit - az első személyes egyeztetésük konkrét eredmény nélkül zárult - , hogy maradjon, ugyanakkor a holland tréner sorsa is a levegőben lóg, hiszen ha Bartomeu tavasszal bukik, akkor előfordulhat, hogy az új elnök új vezetőedzőt hoz majd. Az ellenjelölt Victor Font a korábbi klublegenda Xavi megszerzésével kampányol.