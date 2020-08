Fenyegetőzésekről és félelemről írt fideszeseknek a Simonka György kizárását kezdeményező Ruck Márton

A Jobbik a Kúriához fordul, de ha ott sem adnak neki igazat, még mindig van egy kiskapu.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerint jogszabálysértően vette nyilvántartásba jelölőszervezetként a tiszaújvárosi választási bizottság a Jobbikot, a szervezet nyilvántartásba vételi kérelmét ugyanis olyan törvényes képviselő nyújtotta be, akinek a képviseleti joga jelenleg nem hatályos, írja a hvg.hu . (A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6. számú, a megye délkeleti részét lefedő, tiszaújvárosi székhelyű egyéni választókerületben október 11-én tartanak időközi választást, a helyi választók a júliusban motorbalesetben elhunyt fideszes Koncz Ferenc utódjáról dönthetnek majd.) A kampány augusztus 22-én kezdődött, a jelölteket szeptember 4-én 16 óráig lehet bejelenteni. A tiszaújvárosi országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (oevb) augusztus 18-án vette nyilvántartásba jelölőszervezetként több más párt mellett a Jobbik Magyarországért Mozgalmat is. Határozatában a bizottság utalt arra, hogy a párt bejelentését intéző képviselő megbízatása ugyan május 12-én megszűnt, de a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszűnéséről szóló törvény szerint amennyiben a veszélyhelyzet alatt szűnik meg a megbízatása, akkor az a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig még fennmarad. A Fidesz jogorvoslati kérelmet nyújtott be, arra hivatkozva, hogy a szervezet nyilvántartásba vételi kérelmét nem a képviseletre jogosult személy nyújtotta be. Az NVB hétfői ülésén 6:5 arányban úgy döntött, hibázott a tiszaújvárosi választási bizottság a nyilvántartásba vételkor. Az NVB így megváltoztatta az oevb döntését és visszautasította a Jobbik nyilvántartásba vételi kérelmét. Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet a Kúriához fordulni, ezt a párt meg is teszi. Az NVB döntésétől függetlenül egyébként Bíró még elindulhat a választáson, de a Jobbik nem állhat mögötte, mint hivatalos jelölő-szervezet. Amennyiben a párt a Kúria döntése után nem kerül vissza a papírra, egy esetleg győzelem esetén sem ülhet be a frakcióba, így nem is részesül több támogatásban.