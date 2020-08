Hiába ágál Budapest, mégis milliárdos osztalékelőleget kénytelen utalni a külföldi tulajdonosoknak

Egy luxusrepülő és egy luxusjacht útja keresztezte egymást.

Válaszd a hazait! – ezzel a címmel tettek közzé egy kampányvideót Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldalán hétfőn. Éppen aznap, amikor kiderült: a horvát Jutarnji List című újság szerint az Adrián nyaralt a magyar miniszterelnök, aki a barátaival egy hetente mintegy 2500 euróba kerülő Hanse 575 típusú vitorlással hajózott a Hvar-szigetnél. A lap közölt egy homályos fotót, amelyen egy étteremben látható egy Orbán Viktorra emlékeztető férfi. Lapunk megkeresésére a miniszterelnök sajtófelelőse, Havasi Bertalan nem válaszolt, és a 444-nek sem cáfolta a hírt, csak annyit közölt: Orbán Viktor magánprogramjairól nem adnak tájékoztatást.

Egy horvát laphoz közel álló forrásunk hétfőn azt mondta, hogy a képet egy olvasó készítette „valamikor az elmúlt öt napban”, ám a pontos időpontot és helyet nem tudták megmondani. Orbán augusztus 20-án, csütörtökön biztosan Magyarországon volt, mivel akkor részt vett egy szentmisén és ünnepi beszédet tartott a tiszti akadémián. Pénteken, 21-én reggel pedig Kossuth rádióban nyilatkozott, elvileg élőben, a műsorban legalábbis nem hangzik el, hogy felvételről lenne szó. Érdekes egybeesés: míg a horvát lap szerint a Hvar-szigetnél látták Orbánt, addig a közeli, szomszédos Brac-szigeten többször is megfordult a hosszú hétvégén a NER-körökben gyakorta használt luxusrepülőgép, amellyel korább a kormányfő is utazott már. A gép útvonalát rögzítő Flightaware nevű internetes oldal szerint augusztus 23-án kora hajnalban, alig 48 perces repülőút után landolt Brac-on a Budapestről érkezett gép, amely ezután továbbrepült. A luxusjet 24-én, azaz hétfő délelőtt tért vissza Brac-ra, hogy nem egészen fél óra múltán újra Budapestre repüljön. S ha már véletlenek: az Átlátszó egy olvasói fotó alapján arról írt, hogy hétvégén Brac szigetén bukkant fel a NER "üdülőhajója", a Lady MRD nevű luxusjacht. Mint emlékezetes, augusztus közepén ezen a hajón fotózta le az Átlátszó újságírója Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert az Adrián. A 6 milliárd forintos luxusjacht az állami közbeszerzésekből az egyik leggazdagabb magyarrá lett oligarcha, Szíjj Lászlóhoz köthető. Ha Orbán valóban Horvátországban nyaralt, akkor azzal többszörösen is szembement korábbi álláspontjával, és a magyar embereknek megfogalmazott tanácsával. Július elején ugyanis még arról beszélt: „A magyar ember olyan, hogyha nem látja évente legalább egyszer a tengert, akkor úgy érzi, hogy börtönben van, vagy legalábbis sokan vagyunk, akik így érezzük, de lehet, hogy most inkább a Balatont érdemes választani. Tehát jól gondolja meg mindenki, hogy hova megy külföldre nyaralni.” Július közepén ráerősített, mondván „több Balaton, kevesebb Adria”. Július végén – amikor veje, Tiborcz István balatoni luxusingatlanján pihente ki az uniós csúcs megpróbáltatásai – azzal jelentett meg a Facebook-on „nyaralós” fotót: „Több Balaton, kevesebb Brüsszel”. Augusztus 21-én még erősebben fogalmazott annak ismeretében, hogy Horvátországban egyre gyorsabban terjedt a koronavírus. A közrádiónak azt nyilatkozta: A horvátok próbálják mentegetni a turisztikai szezonjukat, ezért rendszeresen küldenek a magyar kormánynak a vírusadataikat értelmező iratokat, ám, azok nem néznek ki jobban mint a sajtóhírek. „A helyzet úgy áll, hogy a magyar állapotokhoz képest a legtöbb országban romlik a helyzet. Az a korábbi állításunk, hogy Magyarország számára a legtöbb veszélyt a fertőzés behurcolása jelenti, nemcsak érvényes, hanem érvényesebb mint korábban volt” – szögezte le a miniszterelnök. Emiatt egyébként megkérdeztük Havasi Bertalant arról is, hogy ha a kormányfő Horvátországban volt, akkor készíttetett-e vírustesztet, ám erre sem kaptunk választ.