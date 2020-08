Egyre kevesebb a taxis

Egyre apad a működő személyszállító vállalkozások száma és a koronavírus-járvány tovagyűrűző hatásai miatt a kilátások se túl rózsásak - írja az Opten.

Május-júniusban már több taxis adta vissza egyéni vállalkozói igazolványát, mint ahányan kiváltották azt - derül ki az Opten felméréséből. Míg márciusban még 50-en vágtak bele az iparba és csak 11-en hagytak fel vele, addig júniusban 45 indulással szemben már 73 befejezés állt. A mélypontnak áprilist tatják, amikor csak 17-en váltottak ki vállalkozói igazolványt e céllal. Ráadásul a szolgáltatásukat szüneteltetők 1142-es száma is folyamatos emelkedést mutat. Így a működő egyéni taxisok száma március és június között 160-nal 6891-re csökkent. A személyszállítással foglalkozó társas vállalkozások mennyisége 2019 januárja óta 36-tal, szinte fokozatos lemorzsolódással júniusra 738-ra mérséklődött. Áprilisban például egyet sem alapítottak. Igaz, ebben a céginformációs szolgáltató szerint szerepet játszhatott az állami ügyvitel lelassulása is. A veszélyhelyzet idején csak Budapesten 7 ezerből csak 2000-2500 személyszállító közlekedett, a fuvarszám pedig 80-90 százalékkal esett - idézik az Országos Taxis Szövetséget. Ennek ellentételezésére a kormány június végéig mentesítette e kört a kisadózók tételes adója (kata) alól és felfüggesztették a rájuk vonatkozó 2015-ös rendeletet is. A rendezvények korlátozása, elsősorban a Sziget és más fesztiválok elmaradása ugyanakkor további komoly érvágás az ágazatnak, ami tovább apaszthatja a szereplők számát - állapítja meg az Opten.