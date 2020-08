Szabad szemmel: Orbán kénytelen, Putyinról a legrosszabbat feltételezik, és még a Duna sem fagy be

Az egyik sebészeti osztály személyzetéből tizenöten kapták el a koronavírust.

A lezárt osztályon 50 ágy van, ezek most egy ideig üresen állnak majd. A lezárt részleg betegeit a kórház másik két sebészeti osztálya veszi át. Arról tavaly év végén Emanuel Ungureanu, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselője számolt be, hogy egy rákos beteget „felgyújtott” egy sebész a kórházban , mivel rossz szert használt a bőrfelület fertőtlenítésére, és elektrosebészeti eszközzel érintkezve a páciens bőre és a szerrel átitatódott steril mező lángra lobbant. Ungureanu megosztotta a kórház két asszisztensnőjének írott nyilatkozatát is, amelyek szerint a lángoló pácienst egy vödör vízzel oltották el.