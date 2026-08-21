A Trump-kormányzat megszünteti az Északi-sark állapotáról szóló éves jelentés támogatását

Arctic Report Card néven évente jelent meg jelentés az északi-sarki terület állapotáról, ami azért volt fontos, mert a régióban a felmelegedés miatti változások háromszor-négyszer gyorsabban zajlanak, mint a világ többi részén. Ebben az évben már nem lesz olvasható.