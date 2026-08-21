Brit kutatás indul annak kiderítésére, miként tudja a mesterséges intelligencia segíteni, hogy a repülőgépek kevesebb felmelegedés-növelő kondenzcsíkot hagyjanak maguk után a légkörben.
Arctic Report Card néven évente jelent meg jelentés az északi-sarki terület állapotáról, ami azért volt fontos, mert a régióban a felmelegedés miatti változások háromszor-négyszer gyorsabban zajlanak, mint a világ többi részén. Ebben az évben már nem lesz olvasható.
Az európai klímaszolgálat szerint az intenzív hőhullámokat és esős viharokkal terhes 2024-es év lehet az első, amely meghaladja a mérdföldkőnek tekintett, az iparosodás előtti időszakhoz képest mért másfél fokos hőmérséklet emelkedési határt.
A hirtelen nagy esőzések következtében kialakuló árvizek nem előzhetők meg, de számos lehetőség van arra, hogy folyóinkat a globális felmelegedés hatására magasabb árvízcsúcsokhoz igazítsuk.
Alkotmányellenesnek ítéli három civil szervezet az Orbán-kormány tervezetét arról, hogy a szakminiszter bármikor felmenthetné a Paksi Atomerőművet a Duna túlmelegítésének tilalma alól.
Az átlaghőmérséklet a Dunántúl keleti részén és az Alföld déli felén nagy területen meghaladta a 25 fokot, de kisebb körzetekben még a 26 fokot is elérte.
Nappal elsősorban a lakótelepeken jelennek meg a locsolóautók, de a villamossíneket is hűteni fogják.
Ez végzetes hatással lenne a Föld időjárására.
Bár jó ötletnek tűnik, hogy a magaslégkörben szórjunk szét olyan anyagokat, amelyek visszafogják a felmelegedést, a kritikusok szerint ez a katasztrófához vezető egyenes út.
Az 1800 évek közepe óta a légkörbe került por akadályozta, hogy a szén-dioxid teljesen kifejthesse az üvegházhatást azzal, hogy csökkentette a földfelszínre jutó napsugárzást.
Nepál a világ legmagasabb hegycsúcsa, az Everest alaptáborának költöztetésére készül, mert a globális felmelegedés és az emberi tevékenység okozta gleccserolvadás miatt már nem biztonságos.
Fele-fele az esélye annak, hogy túllépjük a határértéket, amelyet 2015-ben jelöltek meg a párizsi klímakonferencián. Már öt éven belül ennél magasabb lesz a hőmérséklet-emelkedés.
A decemberi tornádók Arkansas és Kentucky államokban egyértelműen a szokatlan meleg következtében jöttek létre.
A földi élővilágnak az emberi légszennyezés miatt várható, hosszú szenvedésén mi is csak veszíthetünk.
Mínuszokra is számítani kell a jövő héten, de erősödik a nappali felmelegedés.
1979 és 2020 között az Északi-sarkvidékről annyi jég tűnt el, mint Németország területének hatszorosa.
A melegvérű állatok már elkezdték a felkészülést a klímaváltozásra, miközben az emberek jórésze még a jelenség valódiságában kételkedik.
Augusztusra csak azért csökken Budapest és vonzáskörzete hőmérséklet-különbsége, mert akkorra a környező földek is kiszáradnak - állapították meg az ELTE kutatói. Több zöld kell a városba.
Az elmúlt 50 évben csaknem három fokkal emelkedett az átlaghőmérséklet.
Soha nem volt olyan gyors a jégolvadás az Északi-sarkvidéken, mint az elmúlt egy-két évben. Küszöbön az első jégmentes nyár, és az igazán durva következmények csak ezután jönnek.
A megszokotthoz képest ugyan hűvösebben kezdődött az év, a nyári hónapokra már átlagos, illetve azt meghaladó hőmérsékleteket vetítenek előre az évszakos előrejelzések a térségünkben.
Ha olyasféle hírt látunk az interneten, hogy „Újraélesztett mamutokkal fékezhetik meg a klímaváltozást”, áprilisi tréfára gyanakszunk. Ám az ötlet komoly, orosz tudósok „pleisztocén parkot” álmodnak Szibériába. Feltámadt a szovjet idők gigantomániája, vagy mégis lehet realitása a fantasztikusan hangzó tervnek?
Erdőt ültetni jó. A fák szén-dioxidot vonnak ki a légkörből, enyhítik a forróságot, árnyékot adnak, növelik a talaj vízmegtartó képességét. Szerencsés esetben. Külföldi és magyar tapasztalatok arra intenek, hogy a felelőtlenül megválasztott fajok telepítése csak tetézi a bajt, gyorsítja a felmelegedést és az elsivatagosodást.
Az ezredforduló óta már csak 50-70 százalékban válik be a korábban szinte mindig igaz népi bölcsesség.
2019 októbere és 2020 szeptembere között volt a második legmelegebb év 1900 óta – közölték a szakértők friss jelentésükben.
A paraziták elterjedtségének „hirtelen” megugrásának komoly hatása lehet az emberekre is.
Alapvetően kutyákon táplálkozik, de forróságban nagyobb valószínűséggel választja az embert.
Annyi víz olvadt ki belőlük az elmúlt 60 évben, amennyivel a Boden-tavat fel lehetne tölteni.
Mértek extrém magas, ötfokos hőmérsékletet is. A folyamat azt jelezheti, újraindulhat a gyors ütemű felmelegedés.