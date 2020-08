Nem ízlett a feltálalt vacsora, eltörte élettársa kezét

A baleset miatt a Hungária körúton is lépésben haladnak az autósok.

A villamossínekre borult egy személyautó Budapest XI. kerületében, a Szerémi úton, a Rákóczi híd budai hídfőjénél – jelentette hétfőn reggel a fővárosi katasztrófavédelem. A járművet tűzoltók próbálják eltávolítani a sínekről, a műszaki mentés idején az autósok egy sávon haladhatnak az érintett szakaszon.

A baleset miatt értelemszerűen leállt az 1-es villamos közlekedése, az egy sávos szűkítés viszont kilométeres torlódást okoz az autós forgalomban is: a Népszava egyik olvasója fényképet küldött a balesetről – elmondása szerint még a Hungária körúton is áll a kocsisor. Illetve azt is jelezte, hogy több, az esetet kitartó érdeklődéssel szemlélő vezető autója összecsúszott.