Évekig nem értettem azt az újságcikket, ahol azt fejtegették, minden negyedik nőt abuzálnak. Mióta elég idős lettem, és megtudtam, hány barátnőnket, barátnőmet, női ismerőst, illetőt, valakit, egyeseket, hölgyeket hogyan is bántanak, kik és miként, megértettem ezt a számot. Olyan emberekről, nőkről tudtam meg, hogy verték őket, akikről álmomban sem gondoltam. Diplomás, sikeres és okos, ápolt nők voltak. Mégis, a társadalom minden platformján ott állnak a keserű férfiak, és büntetnek. Mi bajunk lehet? Mi bajuk lehet? Szerintem amikor arról beszéltek az öregek, hogy el kellett hagynunk a paradicsomot, erről beszéltek. Nem az örökké termő fát hagytuk ott, hanem az egyensúlyt, a békét és a harmóniát, nemek és emberek között.
Gumibottal is verte partnerét az alkoholizáló férfi, bármilyen apró bosszúság ürügy volt az erőszakhoz.
Az erőszaktevés, a nők, gyerekek bántalmazása minden, csak nem normális. Ahogy az sem, hogy felülemelkedünk rajta. Habár gyakorlat mindkettő. Maraini történetei erre a (macsó) szociokulturális „örökségre” világítanak rá szépelgés nélkül.
A párkapcsolati erőszak és a bántalmazás elleni fellépés a prioritási sorrend legalján helyezkedik el a rendőrségnél – állítja a téma jogi szakértője.
Volt, akit hátulról ütött meg, de egy padon ülő nőre is rátámadt az agresszív férfi, aki ellen nyolcrendbeli bűncselekmény és vétség miatt indul eljárás.
Odalépett mellé, fejéhez tartotta a pisztolyt, és meghúzta a ravaszt. A letartóztatás nem jogerős, de végrehajtható.
Öt éve nem sikerült a ratifikálni a családon belüli erőszakot szigorúbban büntető Isztambuli Egyezményt, az igazságügyi miniszter pedig úgy tűnik, tovább jegelné a témát.
A rendőrség egy 31 éves helyi férfit gyanúsít és keres a bűncselekménnyel kapcsolatban.
Ezrek tüntettek a nők bántalmazása ellen Spanyolországban. Csak idén 44 spanyol nőt ölt meg élettársa- Magyarországon is hasonló az arány, pedig negyedannyian sem vagyunk.
Emberölés kísérlete miatt felelhet a 48 éves férfi, akit rendőrök akadályoztak meg abban, hogy agyonrúgja-tapossa partnerét.