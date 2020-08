Már több mint 23,6 millió koronavírusos esetről tudnak világszerte

Őrizetbe vették az ellenzéki tanács két tagját, a fehérorosz hadsereg provokálja szomszédait.

Falra hányt borsónak bizonyult az Európai Unió figyelmeztetése, Alekszandr Lukasenko rezsimje hétfőn a minszki traktorgyár bejáratánál őrizetbe vette az ellenzéki koordinációs tanács két tagját, Olga Kovalkovát és Szergej Dileuszkit. A tanács közleménye szerint társaikat engedély nélküli tömegtüntetés vádjával hurcolta el a rendőrség különleges egysége. Amint arról lapunk is beszámolt, vasárnap minden idők legnagyobb tömegtüntetésére került sor a fehérorosz fővárosban és több vidéki településen, a rezsim pedig már nyíltan a megtorlásban látja a kiutat. A Szvetlana Tyihanovszkaja ellenzéki elnökjelölt kezdeményezésére múlt kedden létrejött koordinációs tanács két tagja ellen a belorusz főügyészség már csütörtökön eljárást indított a hatalom megszerzésére tett illegális kísérlet vádjával. A 70 tagúra tervezett tanácsnak hét kezdeményezője van, ők elnökségi tagok is. Pénteken Makszim Znak jogászt és Szergej Dileuvszki traktorgyári munkást, a gyár sztrájkbizottságának vezetőjét őrizetbe is vették, majd elengedték. Utóbbi hétfőn másodjára került őrizetbe, nyilván azért, mert a rezsim fél a gyárak lázadásától. Az Európai Unió pénteken arra szólította fel a hatóságokat, hogy ne indítsanak büntetőeljárást az új ellenzéki testület tagjai ellen, ennek ellenére sem az eljárást, sem a letartóztatásokat nem szüntette be a rezsim. A TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozó Pavel Latusko elnökségi tag hangsúlyozta, hogy bár mind az Európai Unió, mind Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a párbeszéden alapuló rendezést sürgette, a tanácstagok őrizetbe vétele mellett ez megvalósíthatatlan. A hatalomhoz foggal-körömmel ragaszkodó Alekszandr Lukasenko szombaton azt követelte, hogy zárják be a sztrájkoló üzemeket, hétfőn pedig már a tanárokat is megfenyegette. Sajtótájékoztatón kijelentette, hogy akik nem hajlandók követni az állami ideológiát, azok nem taníthatnak. A fehérorosz köztársaságnak "állami oktatása, állami iskolái, állami ideológiája" van, szögezte le az elnök a BelTA állami hírügynökség szerint. Azt is hozzátette, hogy "foglalkozni kell azokkal, akik átálltak". A diktátor azt is egyértelművé tette, hogy még mindig bízik a populista ígéretek bűvös erejében. Azt követelte az ellenzéktől, hogy "állítsák le a tanárok, orvosok elleni támadásokat", és anyagi támogatást ígért a rászoruló többgyermekes családoknak az iskolakezdéshez. Részleteket nem közölt, de a TASZSZ szerint leszögezte, olyan segélycsomagról van szó, amilyennel más állam nem rendelkezik. Nem ódzkodik a rezsim a provokációtól sem, a védelmi minisztérium hétfőn olyan tájékoztatást adott ki, miszerint vasárnap este a litván-fehérorosz határ térségében a légierő megakadályozta, hogy államellenes jelszavakat tartalmazó léggömböket juttassanak az ország légterébe. Csakhogy a litván külügy cáfolja a minszki bejelentést, hivatalos jegyzékben tiltakozott a litván légtér megsértése miatt. Lukasenko láthatóan nem tett arról, hogy a nyugati szomszédok provokálásával fegyveres konfliktust érjen el, így szerezve meg Oroszország arra az esetre ígért katonai segítségét, ha Belaruszt külső erő fenyegetné. Ilyen külső veszély azonban nincs, Moszkva pedig ellentmondóan kommunikál, jó zsaru- rossz zsarut játszat a kulcsszereplőkkel. Hétfőn Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő révén a Kreml újabb figyelmeztetést küldött Lukasenkónak. A tiltakozások nem vezetnek zavargásokhoz, a tiltakozók nem provokáltak, a bűnüldöző szervek megfelelően végzik feladataikat, Moszkva azt reméli, hogy a jövőben is elkerülhető lesz az erőszak és az összecsapások, mondta Peszkov. Azt is megjegyezte, hogy nincs szükség szigorúbb intézkedésekre a fehérorosz bűnüldöző hatóságok részéről. Szergej Lavrov külügyminiszter viszont nyilatkozataiban rendre valamiféle külső veszélyt és nyomást sejtet, vasárnap is arról beszélt, hogy a legfontosabb a rendzavarások külső provokálásának megakadályozása.