Férfiak árnyékkal – Sokan tiltakoznak Plácido Domingo hétvégi fellépései ellen

Az elmúlt években 1,5 millió forintot nyert az EX Symposion irodalmi és művészeti folyóirat a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Szépirodalmi Kollégiumának pályázatán, az idén azonban megvonták tőlük a támogatást, hasonlóan az Apokrif és az Új Forrás folyóiratokhoz, amelyek helyzetéről nemrég lapunk is beszámolt.

Az 1992-ben alapított EX Symposion Alapítvány és az azonos nevű periodika esetében a képet tovább árnyalja, hogy Veszprém városától sem kapták meg a 2017 óta meglévő 2 millió forintos költségvetési támogatást, mint azt lapunknak Bozsik Péter főszerkesztő elmondta. Erről egy április végi levélből értesültek, amelyből kiderült, az önkormányzat a járványhelyzet miatt újraírta a költségvetést, és az alapítvány türelmét kérik, azóta nem érkezett újabb tájékoztatás. A szerkesztőség már korábban felszámolta magát, ám az önkormányzati támogatással úgy tűnt, van még bennük energia, hogy fontos témákkal foglalkozzanak, például, hogy tematikusan végig kövessék az első világháború éveit, számolt be róla a főszerkesztő. Elmondta, már készenlétben van a Trianon centenáriumához kötődő szám is, s egy lehetőségben bíznak: a Cholnoky Jenő pályázatra beadott jelentkezésüket még nem bírálták el, ha megkapnák a kért összeget, meg tudnák jelentetni azt az egy számot. Bozsik Péter viccesen úgy fogalmaz, azért nem kaptak NKA támogatást, mert megijedtek a Trianon-számtól. A kérdésre, kérnek-e segítséget az olvasóktól, a főszerkesztő nemmel felelt, reménytelennek látja a helyzetet, és úgy érzi, a kuratórium (Ladányi István, Józsa Márta, Bozsik Péter) is elfáradt az ellenszélben. Az utóbbi években általában három számot tudtak megjelentetni a 3,5 millió forintból (módosítást kértek az NKA-nál), így több honoráriumot tudtak fizetni a kijelölt témák miatt nagyrészt felkérésre író szerzőknek, noha így is komoly nehézségekkel kellett szembenézniük a forráshiány miatt. – A csendes kimúlás mellett döntöttünk. Azért választottuk ezt a formát, és nem a lemondást, hogy ne hárítsuk a hirtelen felelősséget az alapítókra. Persze, ha van más ötletük, dönthetnek a lap fenntartása mellett.