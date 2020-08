Halálra gázoltak, majd magára hagytak egy férfit a 26-os úton

Tízmillióval tartozott a három adós, törlesztés helyett inkább megölték hitelezőjüket az ügyészség szerint.

Előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés bűntette és csoportosan elkövetett kifosztás bűntette miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség el Fővárosi Törvényszéken azzal a 30 éves szentendrei férfival és két – 44 éves és 32 éves – budapesti illetőségű társával szemben, akik a vád szerint 2019 májusában megfojtották, kizsebelték és elásták hitelezőjüket Szentendrén.

Az ügyészség szerint a három vádlott baráti viszonyban állt. Egyikük – a II. rendű vádlott – egy vállalkozó ismerősétől, a későbbi áldozattól 2018 év végén 10 millió forintot kért kölcsön egy befektetéshez. A tervezett munkába két társát is bevonta, így közvetve, vagy közvetlenül mindhárman a sértett adósai lettek. A kölcsönt megkapták, fizetni azonban nem akartak, így a a sértett többször is megpróbálta visszaszerezni a pénzét a II. rendű vádlottól, aki folyamatosan csak hitegette őt. A vállalkozó 2019 áprilisában még a lakásán is felkereste adósát, aki ekkor elhatározta, hogy a társait bevonja a hitelező megölésébe, és így szabadulnak meg az a hitelezőtől. A gyilkosság megtervezését – majd későbbi kivitelezését – az I. rendű vádlott vállalta, aki internetes kutatást végzett a végrehajtáshoz, hogy miként kell fojtózsinórt készíteni és azt használni. Megállapodtak abban is, hogy az ehhez szükséges eszközöket megvásárolják, a holttest elrejtésének helyszínét kiválasztják, a sírgödröt Szentendre egy elhagyott külterületi részén előre kiássák, ahová majd a kölcsön visszafizetésének ígéretével csalják oda a sértettet. 2019. május 6-án a délutáni órákban II. rendű vádlott a kocsijával ment a sértett újpesti lakóhelyére, majd elvitte őt a szintén újpesti I. rendű vádlotthoz, miközben a III. rendű vádlott – az előre megbeszéltek szerint – már az aznap reggel Szentendre mellett kiásott gödörnél várta őket. Útközben az II. rendű vádlott vezetett, és mikor a szentendrei erdőhöz értek, az I. rendű vádlott egy drótkötéllel hátulról megfojtotta a sértettet. A férfi a gyilkosság részleteiről, még gyanúsítottként, szenvtelenül be is számolt az őt a helyszínen kihallgató nyomozóknak. A gyilkosság után a vádlottak a már kiásott gödörhöz szállították és elásták az áldozatot, de előtte elvették pénzét, óráját, illetve nyakláncát, amit a későbbiek során egy budapesti ékszerboltban el is adtak. A főügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő I. rendű vádlottra életfogytiglani szabadságvesztést, míg a felbujtó II.rendű. vádlottra és a bűnsegéd III. rendű vádlottra – szintén halmazati büntetésként – határozott idejű szabadságvesztést indítványozott a bíróságnál.