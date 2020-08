Zöldek csatája Skóciában

A Celtic Glasgow vendégeként az esélytelenek nyugalmával léphet pályára a Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában.

A Ferencváros a múlt héten a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában hazai pályán Tokmac Nguen duplájával 2-0-ra győzte le a svéd bajnok Djurgardent. A magyar bajnok a második körre papíron a legnehezebb ellenfelet kapta meg, ráadásul szerda este (tv: M4 Sport 20.45) a Celtic Glasgow stadionjában rendezik az összecsapást. Az 51-szeres skót bajnok az első körben szinte meg sem izzadt, 6-0-s kiütéssel lépett túl az izlandi KR Reykjavík együttesén. A Ferencváros a Djurgarden elleni mérkőzés óta nem lépett pályára, lévén a zöld-fehérek hétvégi bajnokiját elhalasztották, így frissebb lehet az ugyancsak zöld mezes Celticnél, amely szombaton 1-0-ra győzött a Dundee United vendégeként. Ennek ellenére a mérkőzés favoritja a skót együttes, ugyanakkor a Ferencvárosnak talán segíthet, hogy a pandémia miatt zárt kapuk mögött rendezik meg az összecsapást. A Celtic Park atmoszférája legendás, és gyakran a skót drukkerek fanatizmusa az, ami előre hajtja az együttest. A Celtic játékoskeretének összértékét a mértékadó Transfermarkt 92 millió euróra becsüli, míg a magyar bajnok esetében ez a szám 24 millió. A skótok legértékesebb futballistája a 22 éves francia csatár, Odsonne Edouard, akit a szakportál 15 millióra taksál. A fiatal támadó egy éve a Paris Saint-Germaintől került a skót csapathoz 10.3 millióért, s nem is maradt adós a gólokkal, az előző szezonban 45 tétmeccsen 27-szer talált a hálóba, a 2020-21-es évadban pedig négy meccsen négy gól a mérlege. A ferencvárosi védőknek szintén oda kell majd figyelniük a West Ham együttesétől két hete szerződtetett Albian Ajetire, aki máris letette névjegyét, első skót bajnokiján egyből betalált. Ferencvárosi oldalon a kétmillióra taksált Oleksandr Zubkov a legértékesebb futballista, ugyanakkor a játékosok jelenlegi formáját elnézve a két tétmeccsen három gólt jegyző Tokmac Nguentől várhat extra teljesítményt a szakvezetés. Az FTC friss szerzeménye, Bogdán Ádám korábban futballozott Skóciában, a Hibernian színeiben védett is a Celtic ellen. „Tudjuk, hogy egy kiváló, nemzetközi szinten is tapasztalt csapatról van szó, de szerintem van miből erőt merítenünk – olvashatóak Bogdán szavai a klub hivatalos honlapján. – Több videót megnéztünk a Celtic korábbi mérkőzéseiről, tudjuk, hogy a játékosai képesek nagy tempóban futballozni, ezúttal ráadásul hazai pályán játszhatnak majd, ám ne feledjük, korábbról a skót bajnoknak is lehetnek negatív tapasztalatai: tavaly a BL-selejtező 3. fordulójában a kolozsvári csapat ejtette ki” – tette hozzá a 32 esztendős hálóőr. A Ferencváros következő ellenfélére jövő hétfőn derül majd fény, a kérdés az, hogy a Bajnokok Ligája vagy az Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában lesz érdekelt.