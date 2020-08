A jövő heti önkormányzati sztrájkra figyelmezteti a helyi ügyfeleket a szervező szakszervezet

Bottal, telefonkönyvvel fegyelmezték a 24.hu szerint az állami otthon növendékeit, az Emmi állítja, nem tud semmiről.

Elképesztően kegyetlen fegyelmezési, sőt, kínzási módszerekről számoltak be a 24.hu-nak azok a fiatalok, akik korábban a kalocsai gyermekotthon növendékei voltak. Közülük két, már nagykorú tanú vállalta névvel, hogy beszámol a velük történtekről, de a portál megszólaltatta az otthon két, anonimitást kérő felügyelőjét is – elmondásuk szerint jelenleg is történnek fiatalokkal szemben visszaélések és kegyetlenkedések az intézmény falain belül.

Valójában rendszeresek a durva lelki és fizikai bántalmazások, verések, megalázások, sőt kínzások. És a helyzet csak romlik – állította az újságnak egy kalocsai gyermekvédelmi szakember, akit József fantázianéven emlegetnek a cikkben. Szavait megerősítette egy Anna álnevű volt nevelő is, aki hozzátette, gyakoriak az „alázgatások” is az intézetben, például, hogy a nevelő egy gyerekkel húzatja le és pucoltatja ki maga után a vécét.

A portálnak nyilatkozó egyik volt lakó, Rostás Krisztián egy nevelő szadista módszereiről számolt be, akinek kínzását állítása szerint ő maga is elszenvedte. Mint mondta, vele is megtörtént, hogy

a nevelő „poénből” a heréit rugdosta, mintha egy autó gázpedálját nyomogatná. Más esetben pedig csípőfogóval tekergette a mellbimbóit.

A telefonkönyves, nyomot nem hagyó verések megszokott nevelői módszernek számítottak Kalocsán egy másik volt lakó, Zányi Mihály szerint, akivel állítása szerint megtörtént, hogy egy nevelő bottal ütött a bordái közé. A József álnevű felügyelő egy évekkel ezelőtti esetről számolt be: „Egy 2014-es intézeti gyermeknapon, az intézet sportpályáján airsoft puskákkal futóvadlövészetet rendeztek. A gyerekek voltak a vadak. Voltak a vezetőség tagjai közül is, akik lövöldöztek, és hangosan röhögtek közben.” Ezt a másik megszólaló nevelő, Anna is megerősítette a lapnak, hozzátéve, hogy később kék-zöld foltokat látott a gyerekek testén.

A lap az ügyben megkereste az EMMI alá tartozó Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóságot a bántalmazásokról, ahol nem tudtak friss esetekről. A „a kalocsai gyermekotthonban ellátott súlyos magatartási és pszichés problémákkal küzdő fiatalok nevelése, fejlesztése, terápiás megsegítése magas szakmai színvonalon folyik. 2018. július 1-je óta egyetlen esetben volt fenntartói vizsgálat bántalmazási üggyel kapcsolatban, az ügyben érintett felnőtt munkaviszonyát megszüntették. Azóta nem érkezett ilyen jellegű jelzés” – üzente a főigazgatóság. A kalocsai otthon vezetője, Juhász Gábor nem válaszolt a lap kérdéseire – bár a Magyar Nemzetnek februárban még arról beszélt , hogy az otthonban nem agresszióval válaszolnak a bent élő gyerekek agressziójára.

Nem tudott bántalmazásról Hegedűs Mária, az esztergomi gyermekvédelmi központ igazgatója sem – szervezetileg a központ alá tartozik a kalocsai otthon – az intézetis gyerekek jogi képviselője pedig azt mondta, neki más tapasztalatai vannak az intézetről, de az EMMI engedélye nélkül nem akart nyilatkozni. A cikket teljes terjedelmében ide kattintva olvashatják el – vigyázat, felkavaró történetekre számíthatnak!