Mézesmadzag az oktatásban is: bruttó félmilliós juttatás 400 hátrányos helyzetű településen

Pedig a Kommentár Alapítvány által 2009-ben létrehívott Tranzit az idén igen érdekes eseménynek tűnt: a Fideszhez kötődő fesztiválra meglepően sok ellenzéki – momentumos, jobbikos, szocialista – politikust hívtak meg kormánypártiak vitapartneréül.

Kétszer is megakadályozta a koronavírus Orbán Viktort abban, hogy idén nyáron utat mutasson a pártnak, a kormánynak és híveinek: szerdán derült ki, hogy a tusnádfürdői szabadegyetem után a tihanyi Tranzit is elmarad, miután megfertőződött az egyik szervező. Pedig a miniszterelnök pénteken arra készült, hogy a főleg fiatalokból álló közönségnek itt mondja el, „milyen Magyarországot szeretne látni a XXI. században”. A szervezők 24 órával a kezdés előtt mindössze annyit tudtak közölni, hogy az új időpontot később jelentik be, hiszen kollégájuk megbetegedése miatt a résztvevők és a meghívottak egészségét tartották szem előtt, amikor a halasztás mellett döntöttek az utolsó pillanatban.



Pedig a Kommentár Alapítvány által 2009-ben létrehívott Tranzit az idén igen érdekes eseménynek tűnt: a Fideszhez kötődő fesztiválra meglepően sok ellenzéki – momentumos, jobbikos, szocialista – politikust hívtak meg kormánypártiak vitapartneréül. Még a fideszes sajtóban valóságos mumusként kezelt DK-s Dobrev Klára is kapott meghívott. Ő az európai parlamenti elfoglaltsága miatt nem tudott volna eljutni a rendezvényre, igaz, Barkóczi Balázs, a DK szóvivője lapunknak azt is megjegyezte: úgy gondolták, hogy egy köztársaság- és Európa-párti szervezetnek egyébként sincs keresnivalója a fideszes Tranziton. A többi ellenzéki meghívott viszont élt volna a lehetőséggel. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke szerint ki kell használni minden lehetőséget, ahol az ellenzéki politikusok meg tudják szólítani a kormánypárti szavazókat, s bár sok tekintetben parttalan a vita a kormánypárti résztvevőkkel, számukra alapelv, hogy egy demokráciában ütköztetni kell az érveket. Hasonlóképpen gondolkodott Tóth Bertalan, az MSZP elnöke is, aki úgy vélte, egy nyilvános vita kiváló alkalom, hogy a fideszes politikusokat valódi színvallásra lehessen kényszeríteni a közvélemény szemében vállalhatatlan ügyeikről is. Persze az ellenzékiek azért hendikeppel indultak volna, hiszen a Tranzit már messze nem az a fórum, mint indulásakor: a fesztivál eredendően a klasszikus, európai értékeket felvállaló konzervatív fiataloknak szólt, mára viszont a szervezőgárda is betagozódott a fideszes fősodorba. Nem véletlen, hogy idén júniusban a Tranzit-szervető Kommentár Alapítvány ingyen kapott egy épületet a kormánytól a budapesti Puskin utcában fővárosi képzési központjának létrehozására.