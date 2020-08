Emberkísérlet lesz az őszi Szuperkupa

Nem tudja, vagy titkolja az UEFA, hogy pontosan miként készül a 20 ezres budapesti „tesztmeccsre” – ez derül ki a szervezet lapunknak küldött közleményéből.

„Nem tudunk részletekkel szolgálni” – ennyit közölt a Népszavával az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) szerdán miután lapunk arról érdeklődött, milyen feltételekkel rendezik meg szeptember 24-én Budapesten, a Puskás Arénában a labdarúgó szuperkupát, várhatóan 20 ezer néző előtt. Az UEFA reakciója nyugtalanító, hiszen maga a szervezet ismerte el, hogy a magyar kormánnyal együtt járványügyi szempontból „pilot” azaz kísérleti-, tesztmeccseként tekintenek a Bayern München és a Sevilla közelgő mérkőzésre: „az európai szövetség ezen a találkozón vizsgálja meg, hogy milyen hatása van annak, ha korlátozott számban, a megfelelő óvintézkedések betartása mellett szurkolók is megtekinthetik a nemzetközi találkozókat.” Megkerestük a Magyar Labdarúgó Szövetséget (MLSZ) is, hogy megtudjuk, mit jelent a hatásvizsgálat és a megfelelő óvintézkedés, de csak azt közöltek, a találkozót az UEFA rendezi, így ott tudnak választ adni. A két szervezet készületlensége – vagy titkolózása – azért is különös, mert a kormány épp tegnap figyelmeztetett a koronavírus-portálon arra: nagyon fontos a fegyelmezettség, az éberség, az általános higiénés szabályok betartása, mert hatodik hete nő az aktív fertőzöttek száma. A lapunk által megkérdezett járványügyi szakemberek aggódnak, Karácsony Gergely főpolgármester pedig azt mondta a Népszavának: míg a tisztifőorvos a könyvfesztivált veszélyesnek gondolja, azt a futballmecset már kevésbé, amit Európában egyedüliként nálunk tartanának meg nézők előtt.



Az aktív fertőzöttek számának folyamatos emelkedése miatt különösen jó lenne tudni, hogy milyen óvintézkedéseket tesz az UEFA. Legalább ilyen fontos lenne, hogy – ha már a kormány felkínálta Budapestet „tesztalanyként” – akkor kiderüljön, kik és miként fogják vizsgálni a tömegrendezvény hatásait. Tesztelik-e a nézőket? Miként követnék nyomon, hogy a meccsen résztvevő szurkolók megfertőződtek-e? Mekkora orvosi stábbal vizsgálnák a helyzetet? Mi történik, ha épp a meccs nyomán robban be a járvány? Ezeket a kérdéseket is feltettük UEFA-nak, de a szervezet csak a keddi sajtóközleményét ajánlotta figyelmünkbe, amiben beszámoltak egyebek mellett arról, hogy a budapesti kupán kívül minden más UEFA-meccset továbbra is zárt ajtók mögött tartanak meg. – Semmilyen rendezvényt nem szabadna szervezni, ahol nem visel mindenki szabályosan maszkot, és nem lehet betartani, vagy betartatni a fizikai védőtávolságot – állította határozottan Falus Ferenc, egykori tiszti főorvos. – Az ilyen rendezvényeken nagy kockázat arra, hogy aztán hirtelen megnőjön az orvoshoz forduló betegek száma. Arra a kérdésre, hogy lehet-e olyan szabályokat alkotni erre a rendezvényre, amivel meg lehet előzni a károkat, határozottan azt felelte: nem. – A focimeccs, mint rendezvénytípus eleve alkalmatlan arra, hogy ott hatékony járványügyi szabályokat alkalmazzon bárki – mondta lapunknak Ócsai Lajos járványügyi szakember, az egykori ÁNTSZ járványügyi főosztályának vezetője. Szerinte egy futballmeccs olyan rendezvény, ahol nem lehet ellenőrizni, hogy mindenki minden percben megfelelően viseli-e a maszkját. Maszkban ugyanis nem lehet kiabálni. Az ordítással és az énekléssel fokozottan és hatékonyan terjed a vírus. A szakember szerint volna értelme belépéskor a hőmérséklet mérésnek, a kockázati kérdőív kitöltésnek és annak is, ha a belépés feltételéül szabnák a negatív PCR-tesztet. Azonban hozzátette: a gyakorlatban elképzelhetetlen húszezer ember beengedésénél, hogy a tesztek meglétét ellenőrizni lehessen. Arról nem is beszélve, hogy a stadion kapujában vállalhatatlan konfliktusokat is okozna, ha a messze földről ideérkezett szurkolót a rendőr teszt hiányában nem engedné be. Mindemellett reális a veszély arra: ha berobban a járvány, ami nagyon könnyen megtörténhet, akkor a járványügyi hatóság nincs arra felkészülve, hogy ilyen tömegben végzett kontaktus-kutatásokkal fékezze a fertőzés terjedését. – Az emelkedő fertőzésszámok mellett egy ilyen rendezvény engedélyezésének az is a veszélye, hogy nevetségessé teszi a járványvédekezés irányítóit és hiteltelenné azt a munkát, amivel igyekeznek meggyőzni az embereket az óvintézkedések betartásáról – figyelmeztetett Falus Ferenc A rendezvény kockázatai elsősorban a budapestieké, ezért megkérdeztük a főpolgármestert is, hogy mit gondol erről az emberkísérletről. Karácsony Gergely szerint ez erodálja a járvánnyal szembeni védekezéshez szükséges szabálykövetést. Emellett azt is mutatja, hogy a kormány nem egyforma mércével méri a rendezvényeket. Míg a tisztifőorvos a könyvfesztivált veszélyesnek gondolja, azt a futballmecset már kevésbé, amit Európában egyedüliként nálunk tartanának meg nézők előtt.