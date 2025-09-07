Kangyal Balázs, a jégkorong szuperkupát elvesztő Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club vezetőedző önfeláldozó segítsége közben sérlüt meg.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott lehetőséget a meccsen, előbbi egy gólpasszt adott és a tizenegyespárbaj sem rajta ment el. Kerkezt a 84. percben lecserélték.
Büntetőpárbajban sikerült felülmúlniuk spanyol ellenfelüket.
Voltak ellenőrizetlen forrásból származó Bayern-, Sevilla- logós termékek, ál-Adidas sporteszközök, de visszaéltek az UEFA nevével is.
Azt, hogy milyen az, amikor a hatóságok valóban tudni akarják, miként hat a vírus terjedésére egy tömegrendezvény, egy lipcsei példa mutatja meg.
A Bajnokok Ligája-győztes Bayern München nyerte a labdarúgó Európai Szuperkupát, miután csütörtök este hosszabbítás után 2-1-re legyőzte az Európa-ligában címvédő Sevillát a budapesti Puskás Arénában. A koronavírus-járvány kitörése óta ez volt az első olyan mérkőzés az európai szövetség (UEFA) égisze alatt, amelyet nézők előtt rendeztek meg, ezért Budapest magas koronavírus-fertőzöttségi mutatói miatt kiemelten szigorú biztonsági intézkedéseket ígért az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a találkozó előtt, a gyakorlatban azonban csak a maszkviselésre hívták fel a szurkolók figyelmét, illetve a lelátón több-kevesebb sikerrel betartatták velük a kötelezően előírt távolságot. Képek a meccsről.
A gyakorlatban csak a maszkviselésre hívták fel a szurkolók figyelmét, illetve a lelátón több, de inkább kevesebb sikerrel tartatták be velük a kötelezően előírt távolságot. Testhőmérsékletet hőkapuval mértek.
Sokkal több a rizikó egy sima NB I-es meccsnél, amit hetente mindenféle korlátozás nélkül rendezhetnek itthon több ezer ember részvételével.
A hivatalos verzió szerint máshol lesz, de ha belehúz, visszatérhet a Puskásba.
Elvileg futballmérkőzés, gyakorlatilag a világtörténelem első, előre megfontolt szándékkal lebonyolított tömeges vírustesztje lesz a Puskás Arénában.
Ha lenne jogi lehetőségem dönteni ebben a kérdésben, a mérkőzést biztosan zárt kapuk mögött rendeznék meg – közölte lapunkkal Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely.
Próbának tartja az európai szövetség a Puskás Arénában tartandó mérkőzést, itt dől el, hogy nyitott vagy zárt kapus meccseket tartanak-e a későbbiekben.
Lesz, ahol tilos lesz autóval megállni, és időszakosan utcarészeket is lezárnak.
A politikus szerint a magyar főváros rizikós hely.
Az Egyesült Államok elnöke újraválasztásáért kampányol, miközben álcsúcsig süllyed a nacionalizmusban.
Olcsóbb lesz a teszt, de kérdés, lesz-e, aki leveszi a mintát: a mentőszolgálat ötszáz dolgozóját látják vendégül az UEFA járványügyi kísérleti meccsén.
A szakszervezeti vezető szerint a rendszer sok tekintetben működésképtelen.
Míg a kormány egyre szigorúbb járványintézkedésekről dönt, az UEFA zavartalanul árulja a jegyeket a budapesti Szuperkupára, amiről üzleti titokra hivatkozva nem árul el részleteket.
A Semmelweis Egyetem rektora későbbre várta a második hullám megjelenését az országban.
Az együttes az előző szezont trófeával zárta (FA Kupa), az új idényt pedig trófeával nyitotta.
Az UEFA kedden jelentette be, hogy a mérkőzést nézők előtt rendezik meg.
Nem tudja, vagy titkolja az UEFA, hogy pontosan miként készül a 20 ezres budapesti „tesztmeccsre” – ez derül ki a szervezet lapunknak küldött közleményéből.
Szeptember 24-én Budapesten, a Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztesének összecsapását, azaz a labdarúgó Európai Szuperkupáért kiírt mérkőzést.
Az Eurokupa-győztes magyar együttes 7-7 után büntetőpárbajban jobbnak bizonyult a Bajnokok Ligája-nyertes görög Olympiakosznál a Komjádi Uszodában rendezett péntek esti mérkőzésen.
A Bajnokok Ligája-győztes Szolnoki Dózsa férfi vízilabdacsapata története során első alkalommal nyerte meg az európai Szuperkupát, miután jobbnak bizonyult az Eurokupa serlegét birtokló FTC-PQS-nél.