Ha nem látta élőben, mutatjuk, hogy milyen volt a Szuperkupa a Puskásban - galéria

A Bajnokok Ligája-győztes Bayern München nyerte a labdarúgó Európai Szuperkupát, miután csütörtök este hosszabbítás után 2-1-re legyőzte az Európa-ligában címvédő Sevillát a budapesti Puskás Arénában. A koronavírus-járvány kitörése óta ez volt az első olyan mérkőzés az európai szövetség (UEFA) égisze alatt, amelyet nézők előtt rendeztek meg, ezért Budapest magas koronavírus-fertőzöttségi mutatói miatt kiemelten szigorú biztonsági intézkedéseket ígért az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a találkozó előtt, a gyakorlatban azonban csak a maszkviselésre hívták fel a szurkolók figyelmét, illetve a lelátón több-kevesebb sikerrel betartatták velük a kötelezően előírt távolságot. Képek a meccsről.