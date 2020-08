Moszkva szinte mindenkit a Belarusz belügyekbe való beavatkozással vádol

Klaus Iohannis közölte: a lazítás konkrét feltételeit a járványügyi operatív törzs fogja ismertetni.

Romániában szeptember elsejétől a koronavírus-járvány megfékezését célzó egészségügyi óvintézkedések betartása mellett lehetővé teszik a vendéglátóhelyek beltéri részeinek, illetve a színházaknak és a moziknak a megnyitását – jelentette be Klaus Iohannis államfő. Szerdai sajtóértekezletén az elnök újságírói kérdésre válaszolva eldöntött tényként beszélt a lazításról, hozzátéve, hogy annak konkrét feltételeit a járványügyi operatív törzs fogja ismertetni. Az államfő a pénteken kezdődő választási kampány kapcsán felkérte a kormányt: szervezzen átfogó tájékoztató kampányt a világjárvány közepette betartandó egészségügyi szabályokról, hogy mindenki legyen tisztában azzal, mit szabad és mit nem szabad tennie a választási kampány idején és a szeptember 27-i önkormányzati választások napján. Iohannis rámutatott: a választás a demokrácia alapja, és a demokráciát akkor sem szabad meghatározatlan időre zárójelbe tenni, ha a világjárvány miatt rendkívüli óvintézkedésekre lesz szükség a választások megszervezéséhez. Elismerte: a fertőzések növekedésének kockázatát nem lehet kiiktatni, de minimálisra lehet csökkenteni. A jobboldali elnök élesen bírálta az ellenzéki Szociáldemokrata Pártot (PSD), amiért a közelgő év végi parlamenti választások előtt néhány héttel bizalmatlansági indítványt terjesztett be a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) kisebbségi kormánya ellen. Iohannis szerint a PSD-nek esze ágában sincs most átvenni a kormányzást, a kormánybuktatást, az „ország levegőbe repítését” csak „populista, cinikus” eszközként használja választási esélyei javítására. Romániának jelenleg politikai instabilitásra van legkevésbé szüksége – szögezte le az államfő. A PSD által beterjesztett bizalmatlansági indítványt hétfőn tűzi napirendre a román parlament – jelentette be hétfői Facebook-bejegyzésében a képviselőház elnöki tisztségét is ellátó Marcel Ciolacu PSD-elnök.