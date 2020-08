Epikus harc a virtuális és a valós térben

Az Apple eltávolította a Fortnite alkalmazást az App Store-ból, ezzel megakadályozva a résztvevőket abban, hogy a világ egyik legnépszerűbb játékát telepítsék az iPhone készülékekre.

Összekapott az Epic Games, a Fortnite fejlesztője és az Apple: a játékgyártó cég sokallja a felárat, amit a készülékgyártó kér termékei vásárlóitól. – Az egyik legnépszerűbb játék a világon a fizetős és ingyenes változatokban is létező Fortnite, az amerikai Epic Games Inc. fejlesztése. Ez többféle digitális eszközön futtatható: PC, az Xbox One, a PlayStation 4 és az Apple eszközei alkalmasak rá. A Fortnite Battle Royale-t (Királyi Csata) akár százan is játszhatják, a győztes, aki a végén egyedül állva marad. A játék újabb változatai évente kerülnek a piacra, a legutóbbival kapcsolatban, amely tegnap került a piacra, az a hír röppent fel – ezt egyébként az Epic Games a The Verge-nek meg is erősítette –, hogy az Apple asztali számítógépein és mobil eszközein sem lehet majd játszani. Az Apple birtokosok a már meglévő kiadásoknál kell, hogy maradjanak, és ezentúl más gyártók eszközein játszókkal nem, csak más iOS vagy macOS tulajdonosokkal tudnak küzdeni. Ez azt jelenti, hogy az Epic és az Apple közötti jogi harc két táborra szakítja a játékot és a játékosokat; az új, a Marvel-birodalom figuráit alapul vevő csatákat az Apple-eszközökkel rendelkezők nem folytathatják le. Az epikus küzdelem a két cég között augusztus közepén kezdődött. A Fortnite-ban a játék során használatos virtuális pénzt, a V-Buckot és bizonyos eszközöket meg lehet vagy kell vásárolni. Azok azonban, akik az Apple Store-t vagy a Google Play Store-t használják a fizetéshez jelentős, az Epic szerint túlzott felárral juthatnak ezekhez. Ez azt jelenti, hogy az Epic direkt fizetési lehetőségét használók e hó 13-a óta 7,99 dollárért, diszkont áron kaphatják meg azt, amiért az Apple birtokosokosoknak, vagy a Google Play-t használóknak 9,99 dollárt kell fizetniük. Az Apple erre válaszul törölte az Appstore-ból, azaz a náluk megvásárolható termékek köréből a Fortnite-ot. Az Epic sem késlekedett: összehangolt kampányt indított a telefongyártó ellen, még be is perelte. „Jelenleg azok, akik az Apple vagy a Google által kínált fizetési módokat használják, nem kapnak kedvezményt, ezek a cégek túlzó, 30 százalékos utalási díjat számítanak fel. Ha lecsökkentik a fizetésért felszámolt díjaikat, akkor mi azt a játékosok javára jóváírjuk” – mondta az Epic képviselője. Az Apple álláspontja azonban az, ha az Epic vissza akarja vetetni a Appstore termékei körébe a Fortnite-ot, akkor le kell mondani a direkt fizetési lehetőségről, mert annak lehetővé tétele sérti üzleti szabályzatukat. Szomorú, mondják, hogy egyes piaci szereplők nem akarnak azok szerint a szabályok szerint játszani, minta többiek. A harc a játékfejlesztő és a mobilapplikációs fizetési lehetőségeket használók között nem új. Az Androidot a Google 2005-ben vásárolta meg, és 2018-ban, amikor a Fortnite az andoridos (a legtöbb okostelefon ezt az operációs rendszert használja) eszközökön is elérhetővé vált, az Epic teljesen mellőzte a Google Playt Store-t.