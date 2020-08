Párizsban is jön a kötelező maszkolás

A republikánusok szerint Amerikának vége, ha győz a „szélsőbal”. Fellázadt a sportvilág a feketéket érő sorozatos rendőri agresszió miatt.

„Véget kell vetni az erőszaknak, legyen szó Mineapolisról, Portlandről vagy Kenosháról… Helyreállítjuk a törvényt és rendet az ország utcáin, minden amerikai, minden rassz, minden származás és bőrszín számára” – jelentette ki Mike Pence alelnök az újrajelölését elfogadva. Szerinte felmerül a kérdés, hogy Joe Biden a szélsőbaloldal „trójai lova”, akinek győzelme Amerika végét jelentené. A Republikánus Párt elnökjelölt-állító konvenciójának első három napján ez volt a visszatérő üzenet: a Demokrata Párt szélsőbaloldali lett, a nagyvárosok utcái lángokban állnak, egyedül Trump tud rendet teremteni.



A republikánusok megkerülik azt a tényt, hogy jelenleg is Trump az elnök. A wisconsini Kenoshát említve Pence nem tért ki arra, hogy egy fehér rendőr harminc centiről hétszer belelőtt egy fegyvertelen fekete férfi hátába annak gyermekei szeme láttára. Az ezt követő – esetenként gyújtogatással járó – tiltakozás ellen szélsőjobboldali „milicisták” érkeztek a városba és egyikük agyonlőtt két embert. A 17 éves Kyle Rittenhouse Facebook oldala szerint fegyvermániás, rendőrségi fanatikus és Trump-párti, januárban az első sorban ült az elnök egyik nagygyűlésén. Trump kampánya sietve közölte, hogy semmi közük a tinédzserhez. Pence hosszan méltatott egy, a zavargások során Oaklandban lelőtt rendőrt – elfelejtve megemlíteni, hogy gyilkosa a szélsőjobboldali fegyvertartók „Boogaloo” mozgalmához tartozott és a légierő aktív törzsőrmestere volt. Biden szerdán beszélt a Kenoshában meglőtt Jacob Blake családjával. Együttérzését fejezte ki és megígérte, hogy igazságot fognak szolgáltatni. Azt is elmondta, hogy a brutalitás ellen helyes és szükséges a tiltakozás, de a gyújtogatás életeket veszélyeztető, szükségtelen erőszak, amely tönkreteszi a vállalkozásokat és a közösséget kiszolgáló üzleteket. A Kenoshában történtek újabb fordulatot hoztak az elnökválasztási kampányban. A republikánusok eredetileg Trump gazdasági sikereivel akartak érvelni, majd úgy tűnt, hogy a koronavírus-járvány lesz a fő téma. A jobboldal arra használta a George Floyd meggyilkolása miatt május végén kirobbant tömeges tiltakozást, hogy sötét képet fessen a nagyvárosokban uralkodó közbiztonságról és a „törvényes rend” helyreállítása mellett érveljen, tagadva a rendőrségekben és általában a társadalomban tapasztalható intézményes rasszizmust. Mostanra ez lett a fő üzenet, amire csak ráerősítettek az elmúlt négy nap eseményei.

Wisconsin az egyik kulcsfontosságú állam, ahol eldől, ki lesz az elnök. Biden nemrégen még nyolc százalékkal vezetett, a különbség azonban még Blake lelövése előtt megfeleződött és valószínű, hogy minden erőszakos cselekmény ezt a folyamatot erősíti. A mérleg másik serpenyőjében az van, hogy a közvélemény túlnyomó többsége jogosnak tartja a békés tiltakozást, mert a sorozatos, indokolatlan és végzetes rendőri fegyverhasználat miatt a feketék nem érzik biztonságban magukat. Doc Rivers, a Los Angeles Clippers kosárlabdacsapatának fekete edzője ezt így fogalmazta meg: „Mindenhonnan Donald Trumpot hallani és állandóan a félelemről beszélnek. Minket gyilkolnak. Minket lőnek le. Mi vagyunk azok, akik nem költözhetünk bizonyos környékekre. Minket akasztottak, miránk lőttek. És mindenhonnan azt hallani, hogy (ők) félnek.”

Blake lelövése nyomán fellázadt az amerikai sportvilág. Elsőként a Detroit Lions amerikai futball játékosai tagadták meg a keddi edzést. Szerdán a wisconsini Milwaukee Bucks kosárlabdázói bojkottálták az NBA rájátszását. Példájukat a többi csapat is követte, mire a liga elnapolta a soros mérkőzéseket. Csütörtök reggelre kiderült, hogy a Los Angeles Lakers és a Clippers játékosai egyelőre egyáltalán nem akarnak pályára lépni. A baseball, futball és női kosárlabda mérkőzések is sorra maradnak el és már az is kérdéses, hogy mi lesz a legnépszerűbb sport, az amerikai futball idényével. Trump évek óta bírálja a sportolóknak a rendőri rasszizmus miatti tiltakozását, most azonban eddig soha nem látott és a társadalom többsége által is támogatott zendüléssel találta szemben magát.