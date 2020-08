Tartják a távolságot Izraeltől

A lehető legsúlyosabb büntetést szabta ki a bíróság az 51 embert rasszista indíttatásból meggyilkoló Brenton Tarrantra. A szélsőjobboldali terroristát tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték – ilyen súlyos büntetést Új-Zéland történetében még senki sem kapott.

Az ausztrál állampolgárságú férfi tavaly márciusban két christchurchi mecsetet támadott meg, miközben Facebookon élőben közvetítette a vérontást. Az ügyészség szerint éveken át készült a merényletre, hogy félelmet keltsen az általa „betolakodóknak” tekintett muszlimok, illetve a nem-európai bevándorlók körében. Cameron Mander bíró az ítélet kihirdetésekor Tarrant fejére olvasta, hogy még az életükért könyörgő sebesülteket sem kímélte meg. A bíró hangsúlyozta, hogy a férfi által vallott gyűlöletteljes ideológia – a fehér felsőbbrendűség eszméje – ellentétes az új-zélandi társadalom értékeivel, annak sem a szigetországban, sem azon kívül nincs helye. A szigorú ítélet ellenére Mander úgy vélte, hogy a terrorista alávaló tetteiért akkor sem bűnhődik meg eléggé, ha élete végéig a rácsok mögött marad. Tarrant rezzenéstelen arccal hallgatta a bíró szavait, ahogyan az előző napokban az áldozatok családtagjainak és a túlélők érzelmekkel teli vallomásaira is alig reagált, sőt, egy-egy megjegyzésen még vigyorgott is. A BBC beszámolója szerint például rövid nevetésben tört ki, amikor egy túlélő megjegyezte: annak köszönhetik az életüket, hogy a tömeggyilkos csak közvetlen közelről volt képes használni fegyverét. Az új-zélandi Stuff hírportál tudósítása szerint az is derültséget okozott számára, hogy a támadásban férjét és egyik fiát elvesztő asszony vallomásában a „legnagyobb lúzernek” nevezte őt. Tarrantot látszólag csak Janna Ezat vallomása érintette meg. A gyászoló édesanya könnyeivel küszködve mesélte el, hogy a merénylet után hat nappal látta először egyetlen fia, a 35 éves Hussein golyók által szörnyen szétroncsolt holttestét. Aznap volt az asszony születésnapja és a család akkor ünnepelte volna az anyák napját is. „Virágokat szokott adni ilyenkor, de ehelyett a tetemét kaptam meg” – fogalmazott a nő. Ezat mégis azt mondta: megbocsát fia gyilkosának, mert nincs benne gyűlölet vagy bosszúvágy, muszlimként képes megbocsátani. A NZHerald napilap beszámolója szerint a terrorista mindezt bólintással vette tudomásul, majd megtörölte az egyik szemét. A legtöbb érintett, köztük a 33 éves fiát sirató Maysoon Salama azonban arról beszélt, hogy képtelen megbocsátani az 51 ember életét kioltó tömeggyilkosnak. „Az volt az egyetlen bűnünk a szemedben, hogy muszlimok vagyunk” – fogalmazott az asszony. A legfiatalabb áldozat, a 3 éves Mucaad édesapja, Aden Ibrahim Diriye pedig vallomásában azt üzente a Tarrantnak, hogy „következő életében” vár rá a valódi, jóval szigorúbb büntetés.