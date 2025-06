Forma–1: meghatározó Mercedes-fölény

Ahogy azt már korábban megírtuk, az idei Formula 1-es szezon annyiban különbözik az előzőtől, hogy ezúttal a Red Bull és Sebastian Vettel helyett a Mercedes és a Lewis Hamilton, Nico Rosberg duó uralja a sportágat. Szinte már megalázó volt látni, ahogy a Mercedes két pilótája Bahreinben is simán nyert meg minden edzést, övék lett az időmérőn az első két hely, és természetesen a futamot is ők nyerték. Akárcsak egy hete Sepangban, most is Hamilton, Rosberg sorrendben.