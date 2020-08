Marad a 30 fok körüli hőmérséklet a következő napokban, aztán jön a hidegfront

A miniszterelnök nem vett részt a Balaton-felvidéki összejövetelen, ami több kormánytagot is karanténba juttatott.

Mint a Népszava is beszámolt róla, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Orbán Balázs miniszterhelyettes is részt vett azon a szombati kerti partin, ahol ott volt a később pozitív koronavírustesztet produkáló Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója.Mivel úgy tűnt, a szombati magánrendezvény kormányközeli buli volt, a hvg.hu megkérdezte a miniszterelnök sajtósát, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is karanténba került-e, és ha igen, végeztek-e rajta tesztet.